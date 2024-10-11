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Muğla'da Yaban Hayatı Fotokapanlarla Belgelendi

Muğla'da Yaban Hayatı Fotokapanlarla Belgelendi
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Muğla'da karakulak, şahin, bozayı gibi birçok yaban hayvanı, ormana yerleştirilen fotokapanlarla kaydedildi. Doğa Koruma Müdürlüğü, türlerin beslenme alanları ve popülasyon dinamiklerini belirlemek için bu verileri kullanıyor.

MUĞLA'da karakulak, şahin, bozayı, kurt, porsuk, alageyik, su samuru, tilki, domuz, yaban keçileri, ormana yerleştirilen fotokapanlara yansıdı.

Muğla Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü'nce, yaban hayatı varlığının kayıt altına alındığı fotokapan çalışmalarıyla türlerin yayılış alanları, popülasyon dinamikleri ve popülasyon yoğunlukları belirleniyor. Hayvanların beslenme alanları çalışma ile tespit edilebiliyor. Tür eylem planı, yönetim ve gelişme planı çalışmalarında ve türlerin korunması faaliyetlerinde bu verilerden faydalanılıyor. Muğla genelinde ormanlık alanlara yerleştirilen fotokapanlara yansıyan karakulak, şahin, bozayı, kurt, porsuk, alageyik, su samuru, tilki, domuz, yaban keçileri, yaban hayatı çeşitliliğini gözler önüne seriyor.

Haber - Kamera Cavit AKGÜN MUĞLA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

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