Muğla'da Üst Geçide Çarpan Tırın Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, üst geçide çarpan bir tırın sürücüsü hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, tır şoförünün hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.