Muğla'da Üst Geçide Çarpan Tırın Sürücüsü Hayatını Kaybetti
Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, üst geçide çarpan bir tırın sürücüsü hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, tır şoförünün hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Muğla'nın Milas ilçesinde üst geçide çarpan tırın sürücüsü yaşamını yitirdi.
Emek Mahallesi Üçyol mevkisinde Cafer Kaya (37) idaresindeki 35 BBF 692 plakalı tır kontrolden çıkarak üst geçide çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekipleri, tır şoförü Kaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Tırın kullanılmaz hale geldiği kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA / Volkan Yıldız - Yaşam