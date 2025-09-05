Haberler

Muğla'da Tatilde Ölü Bulunan Kadının Sağlık Durumu Belirlendi
Güncelleme:
Muğla'nın Ula ilçesinde tatil yapan Saliha Kılıç, kaldığı apartta ölü bulundu. Şeker hastası olduğu öğrenilen Kılıç'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıpa gönderildi.

MUĞLA'da tatil yapan Saliha Kılıç (34), kaldığı apartta ölü bulundu. Kılıç'ın şeker hastası olduğu öğrenildi.

Denizli'den Muğla'nın Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'ne tatile gelen Saliha Kılıç'tan 2 gündür haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, yardım istedi. Kılıç'ın kaldığı aparta sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Apart görevlileri ile birlikte odaya giren sağlık ekibi, Kılıç'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Vücudunda yara ve darp izine rastlanmayan Saliha Kılıç'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kılıç'ın şeker hastası olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
