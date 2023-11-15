Muğla'da mermer fabrikasında iş kazası: Genç işçi hayatını kaybetti
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir mermer fabrikasında çalışan genç işçi, katrak makinesinde kesim yaparken mermer bloğun altında kalarak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, işçinin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Muğla'nın Menteşe ilçesinde mermer blok altında kalan genç işçi hayatını kaybetti.
Paşapınarı Mahallesi'ndeki bir mermer fabrikasında çalışan Ozan Durmuş (24), ocaktan elde edilen blok mermerin plakalara dönüştürülmesinde kullanılan katrak makinesinde kesim yaptığı sırada iş kazası meydana geldi.
İşçinin mermer blokun altında kalması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istendi.
Kaza yerine gelen sağlık ekibi Durmuş'un yaşamını yitirdiğini belirledi.
Cenaze, jandarma ve savcının incelemesinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.