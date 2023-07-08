Muğla'da kaybolan Danimarkalı turist ölü bulundu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde tatil yapan Danimarkalı turist Thomas Bjoerk Gaard, 5 gün boyunca haber alınamadıktan sonra ölü olarak bulundu. Arkadaşları tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilen Gaard için Jandarma Arama Kurtarma ve AKUT ekipleri çalışma yaptı. Yapılan arama sonucunda Gaard'ın cansız bedenine ulaşıldı ve cesedi Fethiye Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.