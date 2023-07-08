Muğla'da kaybolan Danimarkalı turist ölü bulundu
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde tatil yapan Danimarkalı turist Thomas Bjoerk Gaard, 5 gün boyunca haber alınamadıktan sonra ölü olarak bulundu. Arkadaşları tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilen Gaard için Jandarma Arama Kurtarma ve AKUT ekipleri çalışma yaptı. Yapılan arama sonucunda Gaard'ın cansız bedenine ulaşıldı ve cesedi Fethiye Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
MUĞLA'nın Fethiye ilçesine tatile gelen ve 5 gündür haber alınamayan Danimarkalı turist Thomas Bjoerk Gaard (38), ölü bulundu.
Faralya Mahallesi'ndeki Kabak Koyu'nda arkadaş grubuyla kamp yapan Danimarka uyruklu Thomas Bjoerk Gaard, 3 Temmuz'da çevrede gezmek için kamp alanından ayrıldı. Saatlerce dönmeyince, arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. 5 gündür aranan Thomas Bjoerk Gaard için Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) çalışma yaptı. Kabak Koyu çevresinde 5 saat süren arama sonucunda Thomas Bjoerk Gaard'ın cansız bedenine, bugün kayalık alanda ulaşıldı. Yürüyüş yaparken kayalıklardan düştüğü değerlendirilen turistin cesedi, Fethiye Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.