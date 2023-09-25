Muğla'da Deniz Altında Evlenme Teklifi

Muğla'nın Datça ilçesinde Ercan Alacalı, kız arkadaşı Ayşegül Yalçın'a deniz altında evlenme teklifi yaptı. Dalış eğitmenleri tarafından açılan afişle birlikte tek taş yüzük takarak teklifini kabul etti.

Muğla'nın Datça ilçesinde Ercan Alaca kız arkadaşına deniz altında evlenme teklif etti.

Datça'da yaşayan Denizlili Ercan Alaca yine kendisi gibi Denizlili kız arkadaşı Ayşegül Yalçın'ı Datça 'ya davet ederek bir sürpriz hazırladı. Denizlili çift Datça'da dalış dersleri veren bir okulun eğitmenleri ile Akvaryum koyunun mavi sularında dalış yaptı.

Dalış eğitmenlerinin açtığı "Benimle Evlenirmisin" yazılı afiş ile birlikte, Ercan Alaca kız arkadaşı Ayşegül Yalçın'a denizin ortalama 4 metre altında tek taş yüzük takarak evlenme teklifi yaptı. Yalçın, tek taş yüzüğü takarak evlenme teklifini kabul etti. - MUĞLA