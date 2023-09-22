Muğla-Bodrum Karayolu'nda Kamyonet Yan Yattı, 1 Kişi Yaralandı

Muğla- Bodrum Karayolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan kamyonetin yan yatması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Milas-Bodrum karayolu üzeri Güvercinlik Mahallesi yakınlarında sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, meydana 48 U 5043 plakalı kamyonet viraja girdiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Kazada kamyonet sürücüsü yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza dolayısıyla bir şeridi trafiğe kapanan yolda güvenlik güçleri ikinci bir kaza yaşanmaması için önlem aldı. Yan yatan kamyonetin çekici marifeti ile olay yerinden kaldırılması ile trafik normale döndü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA