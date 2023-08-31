Mudanya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu

Bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin başarı ile sonuçlanmasının 101'inci yılı tüm Mudanya'da büyük bir coşku ve gururla kutlandı. Kutlamalar kapsamında araç kortej geçişi, yürüyüş ve Kalben konseri gerçekleştirildi.

Bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin başarı ile sonuçlanmasının 101'inci yılı tüm Mudanya'da büyük bir coşku ve gururla kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, İskele Meydanı'nda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Anıtı'na çelenk sunumu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Mudanya Kaymakamlığı'nda tebriklerin kabulü töreni gerçekleştirildi.

Kutlamalar kapsamında Büyük Zaferin 101'inci yılında Güzelyalı'da araç kortej geçişi yapıldı. Mudanya Bandosu eşliğinde Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, meclis üyeleri ve Mudanyalılar, İskele Meydanı'ndan Mütareke Meydanı'na yürüyüş gerçekleştirdi.

Büyük zaferin 101'inci yılında sanatçı Kalben'in sahne almasıyla coşku doruğa ulaştı.

Konserin sonunda Kalben ve ekibine teşekkür eden Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "30 Ağustos'un emperyalizme karşı mücadelenin taçlandığı, bağımsızlık ve özgürlüğün en önemli simgelerinden biri. Bugün Cumhuriyete, barışa giden yolda kazandığımız en büyük zaferimiz. Bu yıl da Cumhuriyet kenti Mudanyamızda, bağımsızlık zaferimizi coşkuyla, gururla kutladık. Kutlamalarımızı, Mütareke Meydanı'nda sevilen sanatçı Kalben konseriyle noktaladık. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun Mudanya" diye konuştu.