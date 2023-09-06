Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybeden Genç
Marmaris'te motosikletinin devrilmesi sonucu ağır yaralanan genç, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Turunç'un son belde belediye başkanının oğlu olan genç, Marmaris Şehir Mezarlığı'na defnedilecek.
Motosikletinin devrilmesi sonucu ağır yaralanan genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Alihan Fidan'ı (27), Marmaris ilçesi Hatipirimi Mahallesi'nde 4 Eylül gecesi devrilen motosikletinin yanında yatar vaziyette görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibince özel bir hastaneye kaldırılan ağır yaralı Fidan, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Büyükşehir Yasası ile mahalle statüsü kazanan Turunç'un son belde belediye başkanı Ali Fuat Fidan'ın oğlu olan Fidan'ın cenazesi, Marmaris Şehir Mezarlığı'na defnedilecek.