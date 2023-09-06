Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybeden Genç

Marmaris'te motosikletinin devrilmesi sonucu ağır yaralanan genç, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Turunç'un son belde belediye başkanının oğlu olan genç, Marmaris Şehir Mezarlığı'na defnedilecek.