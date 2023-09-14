Motosiklet Kazası Sonucu 1 Kişi Yaralandı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Malatya istikametinden Gölbaşı istikametine gelen Mehmet K. (76) idaresindeki 02 ED 027 plakalı motosiklet sürücüsü Erkenek mahallesi içerisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Yaşanan kazada sürücü yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan İlk müdahalenin ardından Doğanşehir devlet hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MALATYA