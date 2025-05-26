Mısır Çarşısı'nda yedi içti bir kuruş para vermedi: Bugün de karnımız doydu

Mısır Çarşısı'nda yedi içti bir kuruş para vermedi: Bugün de karnımız doydu
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Mısır Çarşısı'nda yedi içti bir kuruş para vermedi: Bugün de karnımız doydu
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Mısır Çarşısı'nda turist taklidi yapan bir genç, esnafın cömert ikramlarıyla adeta ziyafet çekti. Baklavadan kuruyemişe kadar pek çok ürünü tadan genç kadın, "Bugün de karnımız doydu" paylaşımı yaptı.

Turistlerin alışveriş yapmak için ilk tercihlerinden olan Mısır Çarşısı'nı ziyaret eden bir Türk turistlere yapılan ikramlardan yararlanabilmek için turist taklidi yaptı.

Çarşı boyunca İngilizce konuşan genç kadına esnafın ilgisi oldukça fazlaydı. Çeşit çeşit baharatlardan tatlılara kadar birçok ürünü deneyen genç, esnafın güler yüzlülüğü sayesinde karnını doyurmayı başardı. Her tezgahtan mutlaka bir ikram alarak gezmeye devam eden kadın "Bugün de karnımız doydu" paylaşımı yaptı.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıMUSTAFA ÖZDEMİR:

Aç köpek

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Haber YorumlarıMEHMET Verda:

karnın doymuş olabilir ama karakterin şerefe çok aç

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Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Farkina varirlarsa, baska yerlerini de doyururlar...

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Haber YorumlarıBilgi Dünyası:

AÇMISINIZ? gerçekten

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