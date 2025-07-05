Mısır Çarşısı'nda 29'uncu Geleneksel Aşure Festivali Düzenlendi

Mısır Çarşısı'nda 29'uncu Geleneksel Aşure Festivali Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fatih Belediyesi tarafından düzenlenen Mısır Çarşısı 29'uncu Geleneksel Aşure Festivali'nde İstanbul Valisi Davut Gül'ün katılımıyla 20 bin kişiye aşure dağıtıldı. Etkinlikte birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Vakfılar Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle Fatih Belediyesi tarafından düzenlenen Mısır Çarşısı 29'uncu Geleneksel Aşure Festivali'nde Vali Gül'ün katılımıyla 20 bin kişiye aşure dağıtıldı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün desteği, Fatih Belediyesi ve Mısır Çarşısı Esnafları Derneği iş birliğiyle '29'nci Mısır Çarşısı Geleneksel Aşure Festivali' düzenlendi. Muharrem ayı dolayısıyla Eminönü Tarihi Mısır Çarşısı'nda 5 dev kazanda 20 bin kişilik aşure dağıtıldı. İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, Vakıflar 1. Bölge Müdürü Yavuz Güner, Mısır Çarşısı Esnafları Yardımlaşma ve Koruma Derneği Başkanı Sami Koyuncu ve kişi katıldı. Etkinlikte, protokol üyeleri kazanlarda kaynatılan aşurelerden ikram etti.

Programda konuşan Vali Gül, "Allah milletimizin birliğini, beraberliğini daim eylesin. Yüzyıllardır süren bu geleneğin yaşatılmasına katkı sunan tüm hayırseverlere ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" dedi.

Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, aşurenin birlik ve beraberliğin simgesi olduğunu belirterek, "İçeriğindeki farklı malzemeler, çokluk içindeki birliği temsil ediyor. Bugün halkımız ve turistler bir arada bu geleneği yaşatıyor. Katkı sunan herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
'CHP'den pis kokular geliyor' diyen Erdoğan masasındaki son anketi paylaştı

Özgür Özel'in iddiasına masasındaki anketle yanıt verdi
Gözaltına alınan CHP'li başkanlar ne ile suçlanıyor? İşte operasyonun ayrıntıları

Gözaltına alınan CHP'li başkanlar ne ile suçlanıyor? İddialar vahim
3,5 saat süren MYK'nın ardından Özgür Özel'den yaylım ateşi

3,5 saat süren MYK'nın ardından Özgür Özel esti gürledi
Antalya yine alevlere teslim! Turistler yangına müdahale ediyor

Tatil cenneti yine alevlere teslim! Turistler yangına müdahale ediyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
HÜDA PAR, cuma namazı saatinde çalışanların izinli sayılması için kanun teklifi sundu

HÜDA PAR'dan cuma namazı için kanun teklifi! Kabul edilirse...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.