Minibüs Kazasında 15 Kişi Yaralandı

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde, düğüne gelen yolcuları taşıyan minibüs, lastiği patlayınca tünel girişinde kontrolden çıkıp devrildi. Kazada, 15 kişi yaralandı.

Yusufeli ilçesi Arpacık köyünden dün saat 18.30 sıralarında ilçe merkezindeki düğüne gelen yolcuları taşıyan Mehmet Avrasyalı yönetimindeki 08 M 9064 plakalı minibüs, Lan-Tamat viyadüğündeki T-17 Tüneli girişinde lastiği patlayınca kontrolden çıkıp devrildi. Kazada, 15 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtaki 15 kişi, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası Yusufeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.