Minguzzi davasında sanıklara engelli raporu alındı, tansiyon yükseldi

Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen Ahmet Minguzzi davasının 5'inci duruşmasında tansiyon yükseldi.

SANIKLARA ENGELLİ RAPORU KRİZİ

Ahmet Minguzzi cinayetinde adı geçen sanıklara engelli raporu alındığı öğrenildi. Gazeteci Emrullah Erdinç'in aktardığı bilgilere göre; destek için adliyeye gelen izleyiciler, engelli raporu alındığı gerekçesiyle sanık avukatlarına tepki gösterdi. Sanık avukatları ile izleyiciler arasında tartışma çıktı. Gerginlik üzerine sanık avukatları, izleyicilerden uzaklaştırılarak duruşma salonuna alındı.

Görüntülerde izleyicinin "Hangisi engelli bu sanıkların?" diye sorması üzerine sanık avukatının, "Raporları var dosyada" dediği duyuldu. Ayrıca izleyicinin "İnsan öldürürken engelli değillerdi. Şimdi utanmadan engelli mi diyeceksiniz katillere? Vicdanın yok mu kızım senin?" diye bağırdığı anlar da görüntülere yansıdı.

SANIKLAR ACILI ANNENİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Duruşmada tansiyon bir saniye bile düşmüyor. Çapraz sorgu sırasında anne Yasemin Minguzzi ayağa kalkarak sanıklara doğru hamle yaptı. Bunun üzerine sanıklar da acılı annenin üzerine yürüdü. Salonda çıkan gerilimde aile yakınlarından bazıları fenalaştı.

Olay sonrası Yasemin Minguzzi duruşma salonunu terk etmek zorunda kaldı. Mahkeme heyeti ise güvenlik nedeniyle duruşmaya ara verdi.

TEYZESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Mattia Ahmet Minguzzi davasında, sanıkların ifadesi alınırken teyze Aylin Akıncılar sinir krizi geçirerek salondan çıktı. Salondan çıkan Akıncılar'a izleyiciler alkışlarla destek verdi.

DURUŞMADA BİR İLK

Katil zanlısı iki çocukla birlikte olay günü orada bulunarak onlara yardım eden iki sanığın dosyaları birleştirildi. Böylece davada ilk kez dört çocuk birlikte hakim karşısına çıkacak. İki sanık hakkında "çocuğu kasten öldürmeye yardım" suçundan 20 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

PAZARCILAR TANIK OLARAK DİNLENECEK

Bugünkü duruşmada cinayete şahit olan yedi pazarcı tanık olarak dinlenecek. Bu ifadelerin, olayın seyrini netleştirmesi açısından kritik önem taşıdığı belirtiliyor.