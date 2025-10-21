Minguzzi davasında salonu ayağa kaldıran savunma

İstanbul Kadıköy'de pazarda bıçaklanarak vahşice öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi (15) cinayeti davasının karar duruşmasında salon karıştı.

AVUKATIN SÖZLERİ SALONU AYAĞA KALDIRDI

Gazeteci Emrullah Erdinç'in duruşma salonundan aktardığı bilgilere göre; sanıklardan M.A.D'nin avukatının savunma sırasında sarf ettiği cümle büyük tepki topladı. Avukat savunma yaparken, "Ahmet'i mazlum gibi gösteriyorlar" dedi.

Tepki çeken sözlerin ardından duruşmaya ara verildi.

2 SANIĞA 24 YIL, 2 SANIĞA BERAAT

Duruşmaya verilen aranın ardından mübaşir tüm avukat ve tarafları duruşma salonuna çağırdı. Koridorda yoğunluk yeniden arttı ve salonun çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, yargılanan 4 sanıktan B.B ve U.B. hakkında "Çocuğun kasten öldürülmesi" suçundan en üst sınırdan 24 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi; pişmanlık görülmediğinden indirim uygulamadı. Sanık M.A.D ve A.Ö. ise beraat etti.

Son duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, cinayet zanlısı iki sanık için çocuğun ölümünden diğer iki sanık için ise cinayete yardımdan en üst cezayı isteyerek, "Takdiri indirim ve haksız tahrik indirimi uygulanmasın" talebinde bulundu.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 24 Ocak'ta Mattia Ahmet Minguzzi'nin kaykay malzemesi almak için arkadaşlarıyla Kadıköy Hasanpaşa'daki tarihi salı pazarına gittiği, burada dolaştıkları sırada U.B. (15) ve B.B. (15) ile karşılaştıkları, aralarında geçen konuşmanın ardından B.B'nin Minguzzi'yi ittirdiği aktarılıyor.

B.B'nin, dolaşmaya devam eden Minguzzi'nin tekrar karşısına çıkarak yumruk attığı belirtilen iddianamede, şüphelinin elindeki bıçakla Minguzzi'yi vücudunun farklı bölgelerinden yaraladığı anlatılıyor.

İddianamede, U.B'nin de yere düşen Minguzzi'ye tekme attığı, çevredeki vatandaşların müdahalesinin ardından U.B. ve B.B'nin kaçtıkları kaydedilerek, olaydan sonra hastanede tedavi altına alınan Minguzzi'nin 17 gün sonra 9 Şubat'ta yaşamını yitirdiği ifade ediliyor.

Adli Tıp Kurumundan alınan otopsi raporuna göre, vücudunda 3 kesici alet yaralanması, göğsünde delici alet yarası olan Minguzzi'nin ölüm nedeninin kesici aletle saldırıya bağlı iç organ yaralanması olduğu kaydediliyor.

İddianamede, U.B'nin Minguzzi'yi tekmelediği, B.B'nin ise tezgahtan aldığı bıçakla birden fazla kez bıçakladığı kaydedilerek, olaydan sonra yakalanıp tutuklanan her iki şüphelinin "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 18'er yıldan 24'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, olay günü B.B. ve U.B. ile hareket ettikleri belirlenen çocuk sanıklar M.A.D. ve A.Ö. hakkında "çocuğu kasten öldürmek suçuna yardım"dan 15'er yıldan 20'şer yıla kadar hapis istemiyle birleştirilme talepli iddianame hazırlanmıştı.

Dosyaların birleşmesiyle davada yargılanan sanık sayısı 4'e yükseldi.