Mine Meydancı, muhafazakârlık ve toplumsal değerler üzerine değerlendirmelerde bulundu

Mine Meydancı, muhafazakârlığın toplumda çoğu zaman yanlış anlaşıldığını belirtti. "Muhafazakârlık denilince insanlar değişimi reddetmek olarak algılıyor. Oysa muhafazakârlık, değişimi toplumsal değerlere uyumlu bir şekilde yönetmeyi savunur" dedi. Meydancı, muhafazakâr siyasetin toplumsal dönüşümlere ayak uydurmasının kaçınılmaz olduğunu da vurguladı.

"KRİZ DÖNEMLERİNDE AİDİYET İHTİYACI ARTIYOR"

Toplumların kriz dönemlerinde güvenlik, aidiyet ve dayanışma ihtiyacının yükseldiğini belirten Meydancı, bu durumun muhafazakâr siyasetin önemini artırdığını ifade etti. "Toplumsal kriz anında halk daha çok aidiyet, güvenlik ve dayanışma ihtiyacı yaşıyor" diyerek, bu ihtiyaçların siyasetteki söylem ve politikaları şekillendirdiğini kaydetti.

"GENÇLER MODERNLEŞMEYE DAHA YAKIN"

Meydancı ayrıca gençlerin modernleşme eğilimlerine de dikkat çekti. 2023 yılında yapılan bir araştırmayı hatırlatan Meydancı, "Gençlerin yüzde 62'si kendisini modern olarak nitelendirirken, yüzde 34'ü ise kendisini geleneksel değerlere bağlı görüyor" bilgisini paylaştı. Bu verilerin, toplumsal değerler ile modernleşme arasındaki dengenin önemini ortaya koyduğunu söyledi.