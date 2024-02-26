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Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin yeni başkanı Derya Başyılmaz oldu

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Mimarlar Odası Ankara Şubesi 48. olağan genel kurulu sonrası seçim sonuçları resmi olarak açıklandı.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi 48. olağan genel kurulu sonrası seçim sonuçları resmi olarak açıklandı.

11.748 üyesi bulunan Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nde seçim heyecanı sona erdi. Mavi, kırmızı ve turuncu liste olarak 3 farklı gurubun yarıştığı genel kurulda zafere ulaşan turuncu liste ile temsil edilen Yenilikçi Mimarlar Gurubu oldu.

"Sadece Mimarlık" sloganı ile çalışmalarını yürüten Yenilikçi Mimarlar Gurubu'nun başkanı Mimar Derya Başyılmaz ve yönetim kurulu seçimlerin galibi olurken, Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanlığı görevine Mimar Derya Başyılmaz seçildi.

Çankaya İlçe Seçim Kurulu tarafından açıklanan Mimarlar Odası Ankara Şubesi seçim sonuçları şu şekilde;

Turuncu listeden Derya Başyılmaz 1033 oy, mavi listeden Tezcan Karakuş Candan 807 oy, kırmızı listeden Banu Taner 433 oy aldı.

2370 üyenin oy kullandığı seçimde 46 oy geçersiz sayıldı.

Bu sonuçlara göre yeni dönemde Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Derya Başyılmaz oldu.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi'ne bağlı 14 temsilcilik bulunuyor.

Ankara'daki mimarlara ek olarak Bartın, Bolu, Çorum, Karabük, Karadeniz Ereğli, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Tunceli, Zonguldak, Düzce, Nevşehir, Sivas ve Yozgat'ta görev yapan mimarlar Ankara Şubesi seçimlerinde oy kullandılar.

SEÇİMİ KAZANAN MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ TURUNCU LİSTEDE ŞU İSİMLER YER ALDI;

YÖNETİM KURULU ASIL ÜYELERİ

  • DERYA BAŞYILMAZ
  • FİGEN BEYHAN
  • İSMAİL COŞKUN
  • ZEYNEP TAŞ GÖKDOĞAN
  • MÜSLÜM TUNÇAY
  • HALİS KAYISI
  • MEHMET BURAK KONKAN

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ

  • OĞUZHAN BOZDAĞ
  • MEHMET ÇÖLLÜ
  • İBRAHİM DİKİLİTAŞ
  • ADEM KARAKAYA
  • SALTUK FURKAN TOPÇU
  • ÖZLEM GÜMÜŞ ÖZDERİN
  • BAŞAK KAPICIOĞLU

ŞUBE SORUŞTURMA VE UZLAŞTIRMA KURULU ASIL ÜYELERİ

  • BURAK TİFTİK
  • MUHAMMET KAAN DANIŞMAZ
  • FAHRİ SOMUNCU
  • SİMENGÜLSÜM ÖZKAN
  • İBRAHİM ALPDEMİR

ŞUBE SORUŞTURMA VE UZLAŞTIRMA KURULU YEDEK ÜYELERİ

  • YASİR SÖNMEZ
  • İREM YEŞİL
  • CANER YILDIZ
  • HAMİT YÜCE
  • SİNAN ERDOĞAN

ŞUBE DENETLEME KURULU ASIL ÜYELERİ

  • ARZUHAN BURCU GÜLTEKİN
  • BURCU ANLAR
  • ŞEYDA EMEKÇİ
  • MUSTAFA ALPER ÖZÇAM
  • GÖRKEM AYTEKİN
  • ADEM DÖKMETAŞ
  • EMRAH ÖKSÜZ

ŞUBE DENETLEME KURULU YEDEK ÜYELERİ

  • YUSUF KÜRKCÜ
  • MUHAMMED SALİH OZAN
  • ADEM KOÇ
  • İLYAS SAZAK
  • TUĞBA GENÇ
  • TUNAHAN HÜSNÜ PINAR
  • MUHAMMET BAŞEĞMEZ

Seçimlerde tüm kurullarda en yüksek oyları turuncu listede yer alan üyeler alarak büyük bir başarı elde ettiler.

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Yaşam

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