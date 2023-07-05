Milli okçu Mete Gazoz'un dedesi son yolculuğuna uğurlandı

Milli okçu ve olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'un rahatsızlığı sebebiyle hayatını kaybeden dedesi Osman Gazoz, Orhan Gazi Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Adapazarı Emirdağ Mezarlığı'na defnedildi. Cenazeye; Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, milli okçu ve olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz, yakınları, sevenleri ve vatandaşlar katıldı.