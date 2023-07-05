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Milli okçu Mete Gazoz'un dedesi son yolculuğuna uğurlandı

Yaşam Haberleri

Milli okçu ve olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'un rahatsızlığı sebebiyle hayatını kaybeden dedesi Osman Gazoz, Orhan Gazi Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Adapazarı Emirdağ Mezarlığı'na defnedildi. Cenazeye; Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, milli okçu ve olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz, yakınları, sevenleri ve vatandaşlar katıldı.

Milli okçu Mete Gazoz'un dedesi son yolculuğuna uğurlandı

SAKARYA - Milli okçu ve olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'un rahatsızlığı sebebiyle hayatını kaybeden dedesi Osman Gazoz, son yolculuğuna uğurlandı.

Milli okçu ve olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'un rahatsızlığı sebebiyle hayatını kaybeden 73 yaşındaki dedesi Osman Gazoz, Orhan Gazi Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Adapazarı Emirdağ Mezarlığı'na defnedildi. Cenazeye; Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, milli okçu ve olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz, yakınları, sevenleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Orkun Kaya - Yaşam

Orhan Gazi Mete Gazoz Yaşam Haberler

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