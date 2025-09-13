Milleyha Sulak Alanı, Kuş Gözlemcilerinin İlgi Odağı Oldu

Haberler

Hatay'ın Samandağ ilçesinde doğal sit alanı olarak ilan edilen Milleyha Sulak Alanı, bu yıl 315 farklı kuş türüne ev sahipliği yaparak doğa tutkunlarının ve fotoğrafçıların ilgisini çekiyor.

HATAY'ın Samandağ ilçesinde geçen hafta doğal sit alanı ilan edilen Milleyha Sulak Alanı, göç mevsiminde yüzlerce kuş türünü ağırlıyor.

Samandağ ilçesindeki doğal sit alanı ilan edilen Milleyha Sulak Alanı'nda bu yıl 315 farklı kuş türü kaydedildi. Doğa tutkunlarının ve fotoğrafçıların uğrak noktası haline gelen alanda, kuşların gökyüzündeki dansı ve sulak alandaki hareketliliği objektiflere yansıdı. Özellikle leylekler ve çeşitli su kuşlarının oluşturduğu görüntüler güzel görüntüler seyrine doyumsuz manzaralar ortaya çıkardı.

Haber-Kamera: Alican GÜMÜŞ/HATAY,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
