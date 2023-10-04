Milas Kaymakamı Hayvan Barınağını Ziyaret Etti

Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü etkinliği çerçevesinde, Geçici Hayvan Barınağı'nı ziyaret etti. Barınakta yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Kaymakam Böke, hayvan haklarının korunması ve hayvan sevgisinin yaygınlaştırılması adına yapılan etkinliklerin önemine dikkat çekti.

Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü etkinliği çerçevesinde, Geçici Hayvan Barınağı'nı ziyaret etti.

Kaymakam Böke ve beraberindekiler, barınakta sürdürülen faaliyetler, hayvanların genel sağlık durumları ve barınakta yapılan iyileştirmeler hakkında detaylı bilgiler aldı. Sorumlu Uzman Veteriner Hekim Öner Yıldız, barınaktaki hayvanların sağlık durumları, aşıları ve genel bakımları hakkında bilgi verirken, aynı zamanda barınağın ihtiyaçları ve gelecek projeleri hakkında da bilgiler paylaştı.

Kaymakam Böke, barınak çalışanlarını, sokak hayvanlarına sağladıkları imkanlar ve göstermiş oldukları özverili çalışmalar nedeniyle kutladı. Böke, "Hayvanları koruma bilinci, toplumsal duyarlılık ve empati ile şekillenir. Bize düşen görev, onlara daha yaşanabilir bir dünya sunmak ve onları koruma altına almaktır" dedi.

Bu anlamda, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nün, tüm bireyler ve özellikle de genç nesil üzerinde farkındalık oluşturma açısından önemli bir rol oynadığını vurgulayan Böke, hayvan haklarının korunması ve hayvan sevgisinin yaygınlaştırılması adına yapılan bu tür etkinliklerin ve ziyaretlerin önemine dikkat çekti.

Ziyarette; Milas İlçe Emniyet Müdürü Fevzi Söztutar, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili İ. Türker Yaşoğlu, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Parlu, Milas Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Cemal Çelikdemir, Sorumlu Uzman Veteriner Hekim Öner Yıldız ve hayvan hakları savunucusu Meliha Tekin de hazır bulundu. - MUĞLA