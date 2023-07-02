Mikrosefali Hastası Oğulcan Temsili Askerlik Yaptı

Doğuştan mikrosefali (baş küçüklüğü) hastası olan Oğulcan Kapucu'nun ailesi, 'Temsili Askerlik Uygulaması'na başvuru yaptı. Olumlu yanıt gelince Kapucu, Bolu Dağ 2'nci Komando Tugayı'nda bir günlük askerlik yaptı. Burada asker üniforması giyip, yemin eden Kapucu için Düzce'nin Kaynaşlı ilçesine bağlı Yeşiltepe köyünde de asker eğlencesi düzenlendi. Elinde Türk bayrağı olan Kapucu, marşlar ve meşaleler eşliğinde köy meydanında yürüdü. Kapucu ailesi ile köy halkı, daha sonra oyun havası oynadı; renkli görüntüler yaşandı.

Oğulcan Kapucu, asker üniforması giydiği için mutlu olduğunu belirterek, "Asker olmak, çok güzel bir duygu. Çok mutluyum. Devletimiz sağ olsun. Çok sevindim, çok mutlu oldum. Eğitim aldım. Komutanımla sohbet ettim, yemek yedim. Fotoğraf çekindik, çok güzel eğitim verdiler. Ben de sevindim. Yine olsa giderim" dedi. Baba Semih Salik Kapucu da oğlunun özel bir çocuk olduğunu anlatarak, "Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 1 günlük de olsa yemin töreni yaptı; biz de katkı olarak devamında eğlence düzenlemek istedik. Oğulcan'ın isteği üzerine. Kendi askerlik anılarımı tazeledim, benim için çok büyük bir duygu" diye konuştu. Anne Rahşan Kapucu ise "Çok güzeldi, hem hüzünlü hem mutlu. 'Herkes yapıyor, biz niye yapmayalım' dedik. O da çok istiyordu zaten. Oğulcan'ın istediklerini yapıyoruz" dedi.