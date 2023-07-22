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Midyat'ta Beyazsu Çayı'nda Boğulan Kadın Hayatını Kaybetti

Yaşam Haberleri

Mardin'in Midyat ilçesinde 2 çocuk annesi Sultan Çaka, serinlemek için girdiği Beyazsu Çayı'nda boğularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MARDİN'in Midyat ilçesinde 2 çocuk annesi Sultan Çaka (22), serinlemek için girdiği Beyazsu Çayı'nda boğularak hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Midyat ile Nusaybin ilçesi arasındaki Beyazsu piknik ve mesire alanında meydana geldi. Ailesiyle piknik yapmak için alana gelen 2 çocuk annesi Sultan Çaka, iddiaya göre serinlemek için Beyazsu Çayı'na girdi. Bir süre sonra gözden kaybolan Çaka'ya ailesi ulaşamayınca, ihbarla olay yerine AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu çaydan çıkarılan Çaka, ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Çaka, burada yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sultan Çaka'nın cenazesi otopsi için morga götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Akkuş - Yaşam

Midyat Yaşam Haberler

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