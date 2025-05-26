Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi mezunları buluştu

DİYARBAKIR'da Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi 2000 ve 2001 yılı mezunları, düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

Yenişehir İlçesi Şehitlik Mahallesi'ndeki Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi'nden 2000 ve 2001 yıllarında mezun olan öğrenciler, okul bahçesinde düzenlenen etkinlikte bir araya geldi. Mezun öğrencilere, ciğer kebabı, çiğköfte dibek kahvesi ikram edildi. 2001 yılında mezun olan İbrahim Halil Bilban,"Burada ciğer günü yapıyoruz. Batıda her yerde pilav günü yapılıyor. Biz de Diyarbakır'ımıza özgü bir şey olsun istedik. Gelen arkadaşlara ciğer kebabı, Diyarbakır'ımıza özgü dibek kahvesi ve çiğköfte ikram edildi" dedi.

'15-16 YAŞLARIMIZA DÖNDÜK'

2000 yılı mezunu Aslı Aydemir, etkinliğin düzenli olarak yapılacağını ifade ederek, "7 yıl burada okuduk. Yani arkadaşlarımızla birlikte, çocukluğumuz, gençliğimiz bütün o hayallerimiz, umutlarımız hep beraber geçti. Ara ara görüşsek de dönem farkı olmadan hepimizin burada bir araya gelmesi tabi ki çok daha anlamlı. Aslında daha buraya ayak basmadan başladı o duygu kıpırtıları, okulun yoluna ben çok uzun yılardır gelmiyordum. Kavşaktan geldiğim andan itibaren geçmiş yıllarımız, deneyimlerimiz hepsi bir bir zihnimde canlandı. Çok farklı duygular içerisine girdim. Eminim herkes benim gibi duygu yoğunluğuyla buradadır. Bu aslında bağların ne kadar kuvvetli olduğunu gösteriyor. Bu yüzden bu ilk belki ama 25 yıl gecikmiş bir ilk. Bundan sonra her yıl düzenli bir şekilde devam etmesini ümit ediyorum. Biz buradan çıkarken son kez çıktığımızın belki farkında değildik ama bugün buraya döndüğümüzde bambaşka kişiliklerle, bambaşka insanlar olarak buraya geldik. Ama buraya ayak bastığımız andan itibaren hepimiz 15-16 yaşlarımıza döndük. O yüzden çok anlamlı burada olmak. Bundan sonra da devam eder inşallah"diye konuştu.

2001 yılı mezunlarından Mehmet Zahit Altıntaş ise gelemeyen arkadaşlarının da olduğunu belirterek, şöyle dedi:

"İlk günkü heyecanım vardı, o ortaokul, lise yıllarımdaki heyecanım vardı, çocukluk heyecanım vardı. Bütün eski arkadaşlarımı görünce sanki 15- 16 yaşındaymışım gibi bir hisse kapıldım. Çok güzel bir atmosfer. Gelemeyen arkadaşlarımız da oldu, umarım bir dahaki yıl onlar da gelir ve aynı duyguları tadarlar."

Haber- Kamera: Selim KAYA /DİYARBAKIR,