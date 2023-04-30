Mezitli Belediyesi Doğa Yürüyüşlerine Yeniden Başladı

Mezitli Belediyesi, geleneksel hale getirdiği doğa yürüyüşlerine yeniden başladı. Kalfe Mezarlığı'ndan Kuyuluk Piknik alanına dek yaklaşık 5 kilometre boyunca devam eden yürüyüşte doğaseverler, müzik eşliğinde eğlendi. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, eşi Sembol Tarhan ile doğa yürüyüşüne katılarak yurttaşları yalnız bırakmadı. Yürüyüş, Kuyuluk Piknik alanında son bulurken katılımcılara su ve çeşitli ikramlar yapıldı. Kentin sokaklarında yürüyüşlerin devam edeceğini dile getiren Başkan Tarhan, şunları söyledi: 'AYDINLIK BİR TÜRKİYE'YE 2 HAFTA SONRA KAVUŞMAK ÜMİDİYLE'.

Mezitli Belediyesi, geleneksel hale getirdiği doğa yürüyüşlerine yeniden başladı. Kalfe Mezarlığı'ndan Kuyuluk Piknik alanına dek yaklaşık 5 kilometre boyunca devam eden yürüyüşte doğaseverler, müzik eşliğinde eğlendi.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, eşi Sembol Tarhan ile doğa yürüyüşüne katılarak yurttaşları yalnız bırakmadı. Yürüyüş, Kuyuluk Piknik alanında son bulurken katılımcılara su ve çeşitli ikramlar yapıldı. Kentin sokaklarında yürüyüşlerin devam edeceğini dile getiren Başkan Tarhan, şunları söyledi:

"AYDINLIK BİR TÜRKİYE'YE 2 HAFTA SONRA KAVUŞMAK ÜMİDİYLE"

"Bizlerin inancı gereği bu yürüyüşler sadece doğa yürüyüşünün ötesinde çok daha anlam kazandı. 10 yıldır sizlerle beraber yılda iki defa doğa yürüyüşümüzü yapıyoruz. Ayrıca her ulusal bayramda aksatmadan yine sizlerle beraber Mezitli sokaklarında demokrasi yürüyüşleri yapıyoruz. Demokrasinin ortak paydasında birleşen herkesi çağırdık. Siyasi düşüncesi ne olursa olsun katılım gösterdiniz. Bu yürüyüşlerimiz yine devam edecek. Ülkemizde demokrasi tam anlamıyla oturuncaya kadar bu yürüyüşlerimizi sürdüreceğiz. Yürüyüşlerimizi, Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkelerine sahip çıkmak için yapıyoruz. Ata'mızın ışığında çağdaş bir ülke haline gelmemize az kaldı. Aydınlık bir Türkiye'ye iki hafta sonra kavuşmak ümidiyle."