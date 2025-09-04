Mevlit Kandili programında Atatürk gerilimi: Posteri sökmeye çalıştılar

İslam aleminin önemli günlerinden Mevlit Kandili, Türkiye genelinde olduğu gibi Bursa'da da coşkuyla idrak edildi. Kentin dört bir yanında camiler dolup taşarken, vatandaşlar namaz kılıp dualar etti.

CAMİLER DOLUP TAŞTI

Başta tarihi Ulu Cami ile Emirsultan Camii olmak üzere pek çok camide özel programlar düzenlendi. Ulu Cami'de yatsı namazı öncesinde gerçekleştirilen programda, Süleyman Çelebi'nin yazdığı Mevlid-i Şerif okundu. Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği gecede, yapılan dualarla kandil idrak edildi.

STAND ÖNÜNDE GERGİNLİK

Akşemsettin Camii'nde de Mevlit Kandili dolayısıyla program düzenlendi. Cami önünde Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan ikram standında vatandaşlara çeşitli ikramlar yapıldı. Ancak standın önüne asılan Atatürk posteri, bir grubun tepkisine yol açtı. Posteri sökmek isteyenlerle görevliler arasında kısa süreli arbede yaşandı. O anlar kameralara yansırken, çevrede bulunan vatandaşlar araya girerek gerginliği yatıştırmaya çalıştı.