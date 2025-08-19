Metruk evdeki dev arı yuvası mahalleliye kabusu yaşattı

Metruk evdeki dev arı yuvası mahalleliye kabusu yaşattı
Metruk evdeki dev arı yuvası mahalleliye kabusu yaşattı
Rize'nin Ardeşen ilçesinde yaban arısı yoğunluğundan rahatsız olan mahalle sakinleri girdikleri metruk evdeki görüntüyle neye uğradıklarını şaşırdı. Tavanda asılı olan dev arı yuvasını testere ile kesen vatandaşlar arıları bölgeden uzaklaştırdı.

Rize'nin Ardeşen ilçesinde uzun süredir kullanılmayan evin deposuna giren mahalle sakinleri içeride tavana asılı dev arı yuvasını görünce şaşkına döndü.

METRUK EVİ KONTROL ETMEK İSTEDİLER

İlçenin Fırtına Mahallesi'nde yaban arısı yoğunluğundan rahatsız olan mahalle sakinleri, yakında bulunan metruk evi kontrol etmek istedi.

Metruk evdeki dev arı yuvası mahalleliye kabusu yaşattı

ARI YUVASINI TESTEREYLE KESTİLER

Metruk evin içerisine giren mahalle sakinleri, tavandan aşağıya asılı olan arı yuvasını görünce şaşkına döndü. 75 santimi aşan uzunluğu ile tavandan sarkan yuvayı testere ile kesen mahalle sakinleri arıları bölgeden uzaklaştırdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erdem Aksoy - Yaşam
