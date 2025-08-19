Metruk evdeki dev arı yuvası mahalleliye kabusu yaşattı

Rize'nin Ardeşen ilçesinde uzun süredir kullanılmayan evin deposuna giren mahalle sakinleri içeride tavana asılı dev arı yuvasını görünce şaşkına döndü.

METRUK EVİ KONTROL ETMEK İSTEDİLER

İlçenin Fırtına Mahallesi'nde yaban arısı yoğunluğundan rahatsız olan mahalle sakinleri, yakında bulunan metruk evi kontrol etmek istedi.

ARI YUVASINI TESTEREYLE KESTİLER

Metruk evin içerisine giren mahalle sakinleri, tavandan aşağıya asılı olan arı yuvasını görünce şaşkına döndü. 75 santimi aşan uzunluğu ile tavandan sarkan yuvayı testere ile kesen mahalle sakinleri arıları bölgeden uzaklaştırdı.