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Metro İstanbul: Deprem sonrası hatlarımızda hasar yok, asansörler tedbir amaçlı kapatıldı

Metro İstanbul: Deprem sonrası hatlarımızda hasar yok, asansörler tedbir amaçlı kapatıldı
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İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depreme ilişkin Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada metro, tramvay ve füniküler hatlarında ilk tespitte hasar görülmediği bildirildi. Açıklamada, "Teleferiklerimiz ve istasyonlarımızdaki asansörler tedbir amaçlı, geçici bir süre yolcu kullanımına kapatılmıştır" ifadeleri de kullanıldı.

Metro İstanbul'dan depreme ilişkin yapılan açıklamada metro, tramvay ve füniküler hatlarında ilk tespitte hasar görülmediği bildirildi.

Megakent İstanbul, meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Çevre illerden de hissedilen deprem nedeniyle yurttaşlar korkulu dolu anlar yaşadı.

METRO İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA

Deprem nedeniyle herhangi bir hasar ya da çöküntü bilgisi gelmezken; Metro İstanbul, ulaşım hatlarının durumuna ilişkin açıklama yaptı. Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İstanbul'da yaşanan depremler sonrasında güvenlik protokollerine uygun olarak hatlarda gerekli kontrollerin yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Metro İstanbul işletmesi altında olan metro, tramvay ve füniküler hatlarında ilk tespitte hasar görülmemektedir. Viyadük, köprü gibi noktalarda teknik ekiplerimiz tarafından kontroller yapılmış olup herhangi bir hasar tespit edilmemiştir. Teleferiklerimiz ve istasyonlarımızdaki asansörler tedbir amaçlı, geçici bir süre yolcu kullanımına kapatılmıştır. Kapatılan ekipmanlar kontrollerin ardından kademeli olarak devreye alınmaktadır" bilgisi verildi.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Yaşam
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