Metin Akdülger kimdir? Metin Akdülger kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oyandı?

Tiyatrodan dijital platformlara uzanan kariyeriyle dikkat çeken Metin Akdülger, son yılların en başarılı ve karizmatik oyuncularından biri olarak öne çıkıyor. Oyunculuk serüvenine genç yaşta başlayan Akdülger, hem sahnede hem de ekranda sergilediği performanslarla izleyicilerin beğenisini kazandı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

METİN AKDÜLGER KİMDİR?

Metin Akdülger, 10 Nisan 1988'de Bursa'da doğan Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusudur. Oyunculuk kariyerine lise yıllarında amatör tiyatro oyunlarıyla başlayan Akdülger, kısa filmler çekerek sahne sanatlarına olan ilgisini geliştirdi. Koç Üniversitesi'nde eğitimini sürdürürken okulun oyunculuk derslerine katıldı ve bu süreçte tiyatro oyunlarında rol aldı.

2012 yılında Craft Tiyatro ekibine dahil olarak profesyonel tiyatro hayatına adım atan Akdülger, kısa sürede hem sahnede hem de ekranda dikkat çeken bir isim haline geldi.

METİN AKDÜLGER KAÇ YAŞINDA?

10 Nisan 1988 doğumlu olan Metin Akdülger, 2025 yılı itibarıyla 37 yaşındadır.

METİN AKDÜLGER NERELİ?

Metin Akdülger, Bursa doğumludur. Çocukluk ve gençlik yıllarını burada geçirdikten sonra üniversite eğitimi için İstanbul'a taşınmıştır.

METİN AKDÜLGER'İN KARİYERİ

Metin Akdülger'in profesyonel oyunculuk kariyeri 2012 yılında sahnelendiği Kaset adlı tiyatro oyunuyla başladı. 2013 yılında televizyon dünyasına adım atarak Medcezir dizisinde rol aldı ve geniş kitleler tarafından tanındı. Aynı yıl, başrolünü üstlendiği Bensiz filmiyle sinemaya geçiş yaptı.

Ardından Maşenka, Kahramanlar Hep Erkek ve tek kişilik performansı Baldan Karanlık gibi tiyatro oyunlarında sahne aldı. Baldan Karanlık'taki başarısıyla 2. Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri'nde "Yılın Umut Vaat Eden Erkek Oyuncusu" seçildi.

Televizyonda ise Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde IV. Murad karakterini canlandırarak büyük çıkış yakaladı. Sonraki yıllarda Kırık Kalpler Bankası, En Sevdiğim Kumaş, Şahsiyet ve Atiye gibi yapımlarda rol aldı. 2019'da müzikle de ilgilenmeye başlayan Akdülger, Burak Yeşildurak ile birlikte Journers adlı müzik grubunu kurdu. Başarılı oyuncu, son olarak İki Dünya Bir Dilek filminde arkeolog Can karakteriyle izleyici karşısına çıkmıştır.