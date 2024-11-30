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Meteoroloji: Yeni haftada yağışlı hava etkili olacak

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü yayınladığı haftalık hava durumu raporuna göre, pazartesi günü itibari ile yağışlı havalar tüm ülkede etkili olacak.

Geçtiğimiz hafta etkili olan soğuk ve yağışlı hava ülkeyi esir alırken; birçok kentte kar yağışı da görülmüştü. Yeni tahminlere göre, yağışlı havalar ülkeye geri geliyor.

PAZAR BAŞLAYACAK PAZARTESİ ETKİSİNİ ARTTIRACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, pazar gününden itibaren başlayan yağışların yurt genelinde etkili olacağını Pazartesi gününden itibaren de şiddetini artıracağını bildirdi. Yayımlanan yeni hava durumu raporuna göre, yağışlar pazar günü başlayacak pek çok ilde de etkili olacak.

Meteoroloji tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Edirne ve Çanakkale çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

MARMARA YAĞIŞLI HAVANIN ETKİSİNE GİRECEK

Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahmin haritasına göre; Pazar günü yurdun batısına yağış giriş yapıyor. Pazartesi günü yağışlar kuvvetli şekilde yurdun tüm batısında etkisini gösterecek.

Meteoroloji: Yeni haftada yağışlı hava etkili olacak
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Yaşam
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