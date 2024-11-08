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Hafta ortasında Anadolu'da kar yağışı görülebilecek

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Yurt genelinde kış mevsimi ve soğuklar kendini iyiden iyiye hissettirmeye devam ederken meteoroloji uzmanları merakla beklenen kar yağışı için tarih verdi. Cumartesi öğlenden sonra Marmara'da başlayacak yağışların salı gününe kadar devam edeceğini belirten uzmanlar "Hafta ortasında Anadolu'da kar yağışı görülebilecek" yorumunda bulundu.

Kış ayına girdiğimiz bugünlerde sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyretmeye devam ediyor. Yağışlı havayı ise pek çok şehir iple çekiyor. Ancak Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) kötü haberi verdi.

MGM, bugün yurdun genelinde yağış görülmeyeceğini aktarırken, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceğini belirtti. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi yaşanması da bekleniyor.

GELECEK HAFTAYI İŞARET ETTİ

Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, X hesabı üzerinden haftalık hava tahminini açıkladı. Şen, gelecek haftayı işaret ederek nerelerde yağmur ve kar görüleceğini paylaştı. Şen, "Bugün ve yarın yurtta yağış yok. Cumartesi öğleden sonra Marmara'ya hafif yağmur geliyor. Pazar, pazartesi de devam eder. Pazar pazartesi İç Anadolu, Akdeniz ve GDA (Güney Doğu Anadolu) da yağmur görülüyor. Hafta ortasında Anadolu'da kar yağışı görülebilecek, yurtta bugün ve yarın sıcaklıklar 2-3 derece artıyor." ifadelerini kullandı.

Meteoroloji tarih verdi: Hafta ortasında Anadolu'da kar yağışı görülebilecek

Hafta ortasında Anadolu'da kar yağışı görülebilecek
Erdem Aksoy
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSMMM:

YAPACAĞINIZ HABER BAŞLIĞINA DA SİZE DE ! NE NİTELİKSİZ ADAM BUNU HAZIRLAYAN

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Haber YorumlarıSukru Karaca:

metoroloji artık tutturamıyor veriler yerini tahminlere tahminler olasılıklara bıraktı. onun bunun selamıyla işe girip kadro alan sadece varsayımlarla yaklaşır oldu konulara.

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Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Meteoroloji yazın temmuz ayında da çok sıcak olacağı tahminlerini tutturuyor.

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