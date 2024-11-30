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Meteoroloji'den azot dioksit gazı ile ilgili açıklama

Meteoroloji'den azot dioksit gazı ile ilgili açıklama
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yurdun iç ve batı kesimlerinde azot dioksit gazının etkili olacağı ve kötü koku yayacağına ilişkin bir uyarı yapılmadığı duyuruldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından azot dioksit uyarısı yapıldığı, puslu bir havaya neden olan azot dioksit gazının İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerde kötü koku yayacağı iddia edilmişti.

Konuyla ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yalanlama geldi. Kurumun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Bu konuda herhangi bir uyarımız bulunmamaktadır" denildi.

"BU KONUDA UYARIMIZ BULUNMAMAKTADIR"

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Bazı basın yayın organlarında yayınlanan bir haberde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün ülkemizin iç ve batı kesimlerinde azot dioksit gazının etkili olarak, kötü kokuya sebep olacağı belirtilerek bu konuda internet sitesinde uyarı yayınlandığı bilgisi verilmiştir. Meteoroloji Genel müdürlüğü olarak bu konuda herhangi bir uyarımız bulunmamaktadır. Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur."

AZOT DİOKSİT NEDİR?

Azot dioksit, kırmızımsı kahverengi ve zehirli bir gazdır. Keskin bir kokuya sahip olan bu gazın kokusu klor gazına benzemektedir. Atmosferin alt tabakalarında ve yere yakın seviyelerde çok az miktarda bulunan endüstriyel kaynaklı bu gaz, yüksek atmosferde oluşan çözüşme ve kimyasal tepkimeler sonucunda ortaya çıkar.

Az miktarda bulunması nedeniyle azot dioksit, zehirli bir gaz olmasına rağmen insan sağlığını doğrudan tehdit etmez. Ancak basıncın yükseldiği günlerde ortaya çıkan azot dioksit, havada kloru andıran kötü bir kokunun hissedilmesine neden olur.

Haberler.com / Mahmut Ekinci - Yaşam
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