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Metafizik uzmanı Aynur Akgün: Rahmet olmayan yerde bereket olmaz

Metafizik uzmanı Aynur Akgün: Rahmet olmayan yerde bereket olmaz
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Metafizik Uzmanı Aynur Akgün, Haberler.com'da Meltem Şarkışlalı'nın konuğu oldu. Gençlerin inanç ve kültürlerinden uzaklaştığını belirten Akgün, geleceği kimsenin bilemeyeceğini vurguladı. Ayrıca, gökyüzündeki yıldızların depremi ve kuraklığı haber verebileceğini ancak insanların kaderiyle ilgili bilgi veremeyeceğini ifade etti.

Metafizik Uzmanı Aynur Akgün, Haberler.com'da Meltem Şarkışlalı ile gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Akgün, manevi değerlerden uzaklaşan gençlerin çeşitli sorunlarla karşı karşıya kaldığını dile getirirken, gelecek hakkında kesin bilgi vermenin mümkün olmadığını söyledi.

"RAHMET OLMAYAN YERDE BEREKET OLMAZ"

Akgün, huzurun ve bolluğun manevi değerlerle doğrudan bağlantılı olduğunu belirterek, "Rahmet olmayan yerde bereket olmaz" dedi. Ayrıca, gençlerin inanç ve kültürlerinden uzaklaştıkça daha büyük problemlerle karşılaştığını öne sürdü.

Metafizik uzmanı Aynur Akgün: Rahmet olmayan yerde bereket olmaz

"EN BÜYÜK ŞİFA KUR'AN-I KERİM'DİR"

İnancın ve manevi öğretilerin insan hayatındaki önemine değinen Akgün, "En büyük şifa kaynağı Kur'an-ı Kerim'dir" ifadelerini kullandı. İnsanların zihinlerinin meşgul edilerek manevi bağlarının koparılmaya çalışıldığını savundu.

"YILDIZLAR KADERİ BELİRLEMEZ"

Astrolojiye ve kehanetlere ilişkin de konuşan Akgün, "Gökyüzündeki yıldızlar depremi ve kuraklığı haber verebilir ama kişilerin kaderiyle ilgili bilgi veremez" dedi. Ayrıca, bazı rüyaların haberci olabileceğini ve dikkate alınması gerektiğini sözlerine ekledi.

Haberler.com / Şevval Çelik - Yaşam
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