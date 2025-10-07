MESAM'dan Sokak Hayvanlarına Destek: 'Can Dostlar İçin' Etkinliği Düzenlendi

TÜRKİYE Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM), sokak hayvanları adına 'Can Dostlar İçin' etkinliği düzenledi. Sanatçıların da destek verdiği etkinlikte, toplanan yardımlarla büyük miktarda mama temin edilerek Sancaktepe Belediyesi iş birliğiyle barınaklara ulaştırıldı.

'Can Dostlar İçin' başlığıyla düzenlenen etkinlikte MESAM üyeleri, Sancaktepe Belediyesi Veteriner İşleri Şefliği'nde bir araya gelerek sokakta yaşayan hayvanlar için mama, su ve çeşitli ihtiyaç malzemeleri bağışladı. Etkinliğe MESAM Başkan Vekili ve Sayman Üyesi Mustafa Kul, MESAM Yönetim Kurulu Üyesi Tuğba Akkavak, Genel Sekreter Yardımcısı Burcu Bingöl, Üst Kurumlar Sorumlusu Şeyda Er ve Sancaktepe Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Abdullah İnan katıldı.

'BÜYÜK MİKTARDA MAMA TEDARİK ETTİK'

MESAM Başkan Vekili ve Sayman Üyesi Mustafa Kul, etkinlikte yaptığı konuşmada MESAM'ın bu sosyal sorumluluk projesine dair önemli açıklamalarda bulundu:

"MESAM yönetimi olarak bir kampanya başlatmıştık. Gerek MESAM'ın yönetim kurulu üyeleri, gerek çalışan personel arkadaşlarımızın, üyelerimizin katkılarıyla önemli ölçüde bir yardım toplandı. Biz bu toplanan yardımlarla, sadece perakende olarak değil, doğrudan üretim yapan fabrikadan büyük miktarda bir mama tedarik etmiş olduk. MESAM personeli, sokaklarda sahipsiz olan kedi ve köpeklere dağıtımını yaptı. Elimizde çok miktarda mama olması nedeniyle bu konuda sorduk, soruşturduk, araştırdık. En duyarlı belediye olan Sancaktepe Belediyesi'yle bir iş birliği yapmak istedik. Geldik, gerçekten harika bir barınak var burada. Çok sayıda hayvan burada özenle takip ediliyor, bakılıyor.

"Bu duyarlılığından dolayı özellikle Sancaktepe Belediye Başkanımız Sayın Alper Yeğen'e çok teşekkür ediyorum. Ayrıca aramızda olan Sevgili Abdullah İnan Başkanımıza, Teftiş Kurulu Başkanı Sayın Çağdaş Aşan'a, Veteriner Müdürümüz Yusuf Bey'e ve buranın sorumlusu Mustafa Bey'e çok teşekkür ediyorum. Gerçekten sokak hayvanları bakılmaya, ilgi gösterilmeye muhtaç durumdalar. Can yoldaşlarımıza sahip çıkma konusundaki MESAM üyelerimizin bu duyarlılığından dolayı kendilerine de teşekkür ediyorum."

SANCAKTEPE BELEDİYESİ'NDEN MESAM'A TEŞEKKÜR

Sancaktepe Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Abdullah İnan, MESAM heyetiyle birlikte barınağı gezdikten sonra yaptığı konuşmada, hayvanların sessiz dostlar olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

"Onlar bizden güzel söz bekliyorlar, sevgi bekliyorlar. Ama nihayetinde yaşamak için gıdaya ihtiyaçları var. MESAM üyelerine sağladıkları katkı için özellikle belediyemiz adına teşekkür ediyorum."

SANATÇILARDAN DUYARLILIK MESAJI

Etkinlik kapsamında yalnızca MESAM yöneticileri değil, kuruma üye birçok sanatçı da sokak hayvanlarına destek verdi. Sanatçılar, yapılan bağışlar için teşekkür ederek, bu tür sosyal sorumluluk projelerinin artması gerektiğini vurguladı.

Katılımcılar, sadece mama değil, sevgi ve ilgilerini de paylaşarak sokak hayvanlarının yanında olduklarını ifade etti. MESAM yetkilileri, kurumun sanatın yanı sıra sosyal sorumluluk bilinciyle de hareket ettiğini vurgularken, bu tür etkinliklerin önümüzdeki dönemlerde geleneksel hale getirilmesinin planlandığını belirtti.

MESAM, 'Can Dostlar İçin' buluşmasıyla hem üyelerinin duyarlılığını ortaya koydu hem de toplumun sahipsiz hayvanlara karşı farkındalığını artırmayı hedefledi.