Mersin'deki tekstil deposunda çıkan yangın söndürüldü
Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde bulunan bir tekstil deposunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Şevket Sümer Mahallesi'ndeki depoda çıkan yangın nedeniyle hasar meydana geldi.
Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde bir tekstil deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Şevket Sümer Mahallesi'ndeki tekstil deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle depoda hasar oluştu.
Kaynak: AA / Yaşam