Mersin'de Üzüm Festivali Coşkusuyla Kutlandı

Ali Ekber Şen/Mersin

Mersin'de düzenlenen 5'inci Örtü Altı Üzüm Festivali, coşkulu geçti. Mezitli ve Büyükşehir Belediyesi'nin işbirliğiyle düzenlenen festival renkli görüntülere sahne oldu.

FESTİVAL DÜĞÜN ALANINA DÖNÜŞTÜ

Festivalin en ilgi çeken etkinliklerinden biri olan 'En Güzel Üzüm' yarışmasında dereceye giren üreticilere ödüller verildi.

Ardından sahne alan sanatçılar Burhan Ateş ve Hüseyin Kağıt, söyledikleri şarkılar ve türkülerle katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

Festivale Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'i temsilen Başkan Yardımcısı Ramazan Toker, 28. Dönem AKP Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

'MEZİTLİ'Yİ EN İYİ ŞEKİLDE TANITMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Festivalde konuşma yapan Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Toker, Mezitli'nin verimli tarım arazilerinin önemine vurgu yaparak, "Mezitlimiz, verimli toprakları ve havasıyla her türlü tarım ürününün yetişebileceği bir bölge. Ahmet Başkanımız da bu bilinç ile çiftçilerimizin alın terine ve emeğine büyük önem veriyor. Çünkü biliyoruz ki çiftçilerimizin her kazandığı kuruşta büyük emek, alın teri ve uykusuz geçen geceler vardır. Bu tür festivalleri çoğaltarak Mezitlimizi en güzel şekilde tanıtmaya devam edeceğiz" dedi.