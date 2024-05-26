Üye Girişi
Haberler

Mersin'de Üzüm Festivali Coşkusuyla Kutlandı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de düzenlenen 5. Örtü Altı Üzüm Festivali, Mezitli ve Büyükşehir Belediyesi'nin işbirliğiyle gerçekleştirildi. Festival, 'En Güzel Üzüm' yarışması ve sanatçıların sahne alması gibi etkinliklerle renkli görüntülere sahne oldu. Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Toker, Mezitli'nin verimli tarım arazilerinin önemine vurgu yaptı ve çiftçilere destek olmayı sürdüreceklerini belirtti.

Ali Ekber Şen/Mersin

Mersin'de düzenlenen 5'inci Örtü Altı Üzüm Festivali, coşkulu geçti. Mezitli ve Büyükşehir Belediyesi'nin işbirliğiyle düzenlenen festival renkli görüntülere sahne oldu.

FESTİVAL DÜĞÜN ALANINA DÖNÜŞTÜ

Mersin'de Üzüm Festivali Coşkusuyla Kutlandı

Festivalin en ilgi çeken etkinliklerinden biri olan 'En Güzel Üzüm' yarışmasında dereceye giren üreticilere ödüller verildi.

Ardından sahne alan sanatçılar Burhan Ateş ve Hüseyin Kağıt, söyledikleri şarkılar ve türkülerle katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

Festivale Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'i temsilen Başkan Yardımcısı Ramazan Toker, 28. Dönem AKP Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Mersin'de Üzüm Festivali Coşkusuyla Kutlandı

'MEZİTLİ'Yİ EN İYİ ŞEKİLDE TANITMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Festivalde konuşma yapan Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Toker, Mezitli'nin verimli tarım arazilerinin önemine vurgu yaparak, "Mezitlimiz, verimli toprakları ve havasıyla her türlü tarım ürününün yetişebileceği bir bölge. Ahmet Başkanımız da bu bilinç ile çiftçilerimizin alın terine ve emeğine büyük önem veriyor. Çünkü biliyoruz ki çiftçilerimizin her kazandığı kuruşta büyük emek, alın teri ve uykusuz geçen geceler vardır. Bu tür festivalleri çoğaltarak Mezitlimizi en güzel şekilde tanıtmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam

Mezitli Mersin Etkinlikler Yerel Haberler Yaşam Kültür Sanat Haberler

İsrail basını yazdı: Rusya'dan güç alan İran büyük saldırı hazırlığı içinde

İsrail basını yazdı: Rusya'dan güç alan İran büyük saldırı hazırlığı içinde

 Özgür Özel'den mitingde ilk seçim vaadi: Emekli maaşı asgari ücretin 1.5 katı olacak

Özgür Özel'den mitingde ilk seçim vaadi: Emekli maaşı asgari ücretin 1.5 katı olacak

 Filenin Sultanları THY'ye isyan etti: Başka takımlara özel uçak, bize gelince ekonomi

Filenin Sultanları THY'ye isyan etti: Başka takımlara özel uçak, bize gelince ekonomi

Bakmadan Geçme

TRABZONSPOR ANKARAGÜCÜ CANLI HD İZLE! Trabzonspor Ankaragücü maçı hangi kanalda, İLK 11'LER AÇIKLANDI! #9917 FENERBAHÇE İSTANBULSPOR MAÇI CANLI HD İZLE! Fenerbahçe İstanbulspor maçı hangi kanalda, ilk 11'ler kim? #9917 GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI NE ZAMAN? #129349 Galatasaray'ın şampiyonluk kutlaması olacak mı, nerede olacak? #9917 GALATASARAY - KONYASPOR MAÇI CANLI İZLE! #129349 Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta? Galatasaray - Konyaspor maçı FULL HD İZLE! #9917 GALATASARAY İLK 11'LER! Konyaspor ile karşılaşmada Galatasaray'ın ilk 11'leri kim? Erbaaspor Muşspor maçı CANLI izle! (HD) 26 Mayıs Erbaaspor Muşspor maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Erbaaspor - Muşspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Erbaaspor - Muşspor maçı nereden izlenir? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hangi tarihte, ayın kaçında ödenecek 2024? Popeyes boykot mu? Popeyes İsrail malı mı, boykot listesinde var mı? Popeyes Türk malı mı, sahibi kim? Bugün Fenerbahçe'nin maçı var mı? Bugün hangi Fenerbahçe maçı var, hangi kanalda? Fenerbahçe - İstanbulspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe - İstanbulspor maçı nereden izlenir? Gülşehir Belediyesi hangi parti? Gülşehir Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? İşte 2024 İstanbul Gülşehir yerel seçim sonuçları! Atamalar akademi eğitim başarı puanı ile mi yapılacak? Öğretmenlik atamaları nasıl yapılacak? 25 Temmuz hangi burç? 25 Temmuz'ta doğanlar hangi burç oluyor? 25 Temmuz tarihi hangi burç olur? Fenerbahçe - İstanbulspor maçı hangi statta oynanacak? Fenerbahçe - İstanbulspor maçı nerede oynanıyor?
Bakan Şimşek konutta yeni düzenlemeyi duyurdu: İsteyene gelir isteyene ev

Bakan Şimşek konutta yeni düzenlemeyi duyurdu: İsteyene gelir isteyene ev
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title