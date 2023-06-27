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Mersin'de Ölü Şişe Burunlu Yunus Bulundu

Mersin'de Ölü Şişe Burunlu Yunus Bulundu

Yaşam Haberleri

Mersin'in Mezitli ilçesinde kıyıya vurmuş ölü şişe burunlu yunus bulundu. Viranşehir Mahallesi'nde vatandaşlar, üzerinde yara izleri bulunan yunusun, hareketsiz halde sahilde olduğunu gördü. Vatandaşlar, belediyeyi arayarak durumu bildirdi. Bölgeye sevk edilen ekiplerce bulunduğu yerden kaldırılan yunus, belediyenin hayvan mezarlığına gömüldü.

Mersin'in Mezitli ilçesinde kıyıya vurmuş ölü şişe burunlu yunus bulundu.

Viranşehir Mahallesi'nde vatandaşlar, üzerinde yara izleri bulunan yunusun, hareketsiz halde sahilde olduğunu gördü.

Vatandaşlar, belediyeyi arayarak durumu bildirdi.

Bölgeye sevk edilen ekiplerce bulunduğu yerden kaldırılan yunus, belediyenin hayvan mezarlığına gömüldü.

Kaynak: AA / Aleyna Coşkun - Yaşam

Mezitli Mersin Yaşam Haberler

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