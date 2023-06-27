Mersin'de Ölü Şişe Burunlu Yunus Bulundu
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Mersin'in Mezitli ilçesinde kıyıya vurmuş ölü şişe burunlu yunus bulundu. Viranşehir Mahallesi'nde vatandaşlar, üzerinde yara izleri bulunan yunusun, hareketsiz halde sahilde olduğunu gördü. Vatandaşlar, belediyeyi arayarak durumu bildirdi. Bölgeye sevk edilen ekiplerce bulunduğu yerden kaldırılan yunus, belediyenin hayvan mezarlığına gömüldü.
Mersin'in Mezitli ilçesinde kıyıya vurmuş ölü şişe burunlu yunus bulundu.
Viranşehir Mahallesi'nde vatandaşlar, üzerinde yara izleri bulunan yunusun, hareketsiz halde sahilde olduğunu gördü.
Vatandaşlar, belediyeyi arayarak durumu bildirdi.
Bölgeye sevk edilen ekiplerce bulunduğu yerden kaldırılan yunus, belediyenin hayvan mezarlığına gömüldü.
Kaynak: AA / Aleyna Coşkun - Yaşam