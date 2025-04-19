Mersin'de İlk Mutlu Kelebekler Festivali Yapıldı

MERSİN'in Mut İlçesinde bu yıl ilk kez Mutlu Kelebekler Festivali yapıldı.

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Turizm Fakültesi önderliğinde, Ticaret ve Sanayi Odası'nın desteğiyle Tarihi Karacaoğlan Çınaraltı Parkı'nda yapılan festivalin açılışına Mersin Üniversitesi (MEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, Turizm Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Ahmet Atasoy, siyasi parti ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Mut Belediye Halk Oyunları ekibinin gösterisinin ardından festivalin açılışında konuşan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şahin Sezer, ilçenin tarım potansiyeli kadar tarihi açıdan turizm potansiyeli de olduğu belirtti. Sezer, "İlçemize bir tarım kenti. Ancak tarihi açıdan da birçok medeniyete ev sahipliği yapan bir yer. Bu açıdan da turizm potansiyelimizin değerlendirilmesi amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

MEÜ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Yusuf Hüseyinoğlu da Mut ilçesi çerçevesinde 58 arazi çalışmasını üç yıl boyunca 50 metreden bin 750 metre yüksekliğe kadar farklı yüksekliklerde farklı iklim tipine sahip ortamlarda çalışmayla yürüttüklerini, bu çalışmada 131 kelebek türünü tespit ettiklerini söyledi. Hüseyinoğlu, "Bu sayı Mut için çok ciddi bir sayı, çok ciddi çeşitliliği yansıtan bir rakam. Bunların bizim bu çalışma sırasında 49 ilk defa tespit edilmiş Mut'ta. 49 tür ilk defa diğer türler önceden bilinen çalışmalarda yayınlanan türler idi. Ama bu çalışmalar 49'unun ilk defa tespit ettik. Bu açıdan da önemli. Ayrıca aşağıda örnekleri gezerken türlere de rastlayacaksınız. Şu anda Mut'a ait 200'ün üzerinde çeşit var. 131'i gündüze, diğerleri gece çalışmalarından bir kısmı. Yani bu çalışmaları devam ettiğimiz sürece bu rakam kat ve kat artacak. Yani gece çalışmalarını da yani güveleri de beklediğimizde bu 131'i, 500'e ulaştıracağız en azından" diye konuştu.

MEÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Ahmet Atasoy'da etkinlikle ilgili bilgiler verdi.

Kelebek sergilerinin gezildiği festivalle ilgili değerlendirmede bulunan MEÜ Rektörü Prof. Erol Yaşar ise "Mutlu Kelebekler Festivali'nde burada olduğumuz için çok mutluyuz. Biz de mutluyuz. Turizm Fakültesi ekranlarında, Ticari Üniversitesi, belediyemiz, bütün tüm sivil toplum kuruluşları burada. İlk defa olması, bu kadar çeşitlerin olması bizi heyecanlandırdı. Hem Mut açısından, hem Mersin açısından gerçekten güzel bir etkinlik. İnşallah bunun ikincisi, üçüncüsü devam edecek" şeklinde konuştu

Festivalde, Yüzümdeki Kelebek, Ben Bir Kelebeğim Atölyesi, Kelebek Sergisi & Kelebek ve Doğa Soyleşisi, Kelebek Fotoğraf Sergisi, Yöresel Lezzetler, Kelebek Şiir Buluşması, Kelebek İçin Çal - Doğa Konseri, Gõksu'nun Mitolojik Rüyası ve Yerköprü Kelebek Gözlem Turu etkinlikleri gerçekleştirildi.

Haber-Kamera: Murat SÖZERİ/MUT(Mersin),