Mersin'de Dinler Buluşması Etkinliğiyle Birlik ve Beraberlik Mesajları Verildi

Mersin'de Dinler Buluşması Etkinliğiyle Birlik ve Beraberlik Mesajları Verildi
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Mersin'de Kurban Bayramı'nın 3'üncü gününde düzenlenen 'Dinler Buluşması' etkinliği, Müslüman, Hristiyan ve Yahudi din adamlarının katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlikte birlik, beraberlik ve hoşgörü mesajları verildi.

MERSİN'de Kurban Bayramı'nın 3'üncü gününde 'Hoşgörü Mezarlığı 'olarak da adlandırılan Şehir Mezarlığı'nda düzenlenen 'Dinler Buluşması' etkinliğinde, Müslüman, Hristiyan din adamları vatandaşlarla bayramlaştı.

Mersin'de 1930'lu yılların sonunda kurulan Şehir Mezarlığı, Müslüman, Hristiyan ve Yahudi inancına mensup vatandaşların yan yana defnedilmesi nedeniyle birliktelik kültürünün önemli sembolü haline geldi. Dönemin Belediye Başkanı Mithat Toroğlu tarafından dünyada ırk ve inanç ayrımcılığının zirve yaptığı zamanlarda 1938 yılında açılan Şehir Mezarlığı, kentin birlikte yaşama kültürünün sembolü haline geldi.

Her yıl bayramlarda ziyaretçi akınına uğrayan mezarlık, Müslüman, Hristiyan ve Yahudi vatandaşların kabrine ev sahipliği yapıyor. Hoşgörü Mezarlığı'nda her yıl Kurban Bayramı'nda din adamlarının katılımıyla dinlerin buluşması töreni yapılıyor. Bu yıl 27'ncisi düzenlenen tören, bayramın 3'üncü günü gerçekleştirildi.

Törende Müftülük İl Vaizi Bayram Genç, Mersin Rum Ortodoks Kilisesi Pederi Coşkun Teymur, Mersin Katolik Kilisesi Pederi Jawahar Jerry Cutinho, Mersin Cemevi İnanç Kurulu Başkanı Erdoğan Sevin yan yana geldi. Programda, Mevlana Kültür Sanat ve Sanat Derneği Onursal Başkanı Ahmet Coşar ney dinletisi sundu.

İlahi ve duaların okunduğu etkinlikte, Mersin Katolik Kilisesi Korosu ve Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu da sahne aldı. Yan yan dua eden din adamları, birlik, beraberlik, barış ve kardeşlik mesajları verdi.

Törenin ardından din adamları halkla bayramlaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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