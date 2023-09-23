Mersin'de çıkan yangında 6 ev zarar gördü

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde bulunan bir evde çıkan yangın, yakındaki diğer evlere de sıçradı ve toplamda 6 ev zarar gördü. Yangın, Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde çıkan yangında 6 ev zarar gördü.

Alınan bilgiye göre Sebil Mahallesi'nde bulunan H.A.'a ait evde sabah saatlerinde yangın çıktı. Eski yapı evde çıkan yangın yakındaki diğer evlere de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine intikal eden Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü. Yangının çıktığı H.A.'ya ait evde büyük zarar meydana gelirken, A.A., L.T., M.K., H.İ., ve A.T.'ye ait evlerde de zarar gördü.

Olayda şans eseri yaralanan olmazken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - MERSİN