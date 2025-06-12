Mersin'de Çiftçi, Eski Eşyalarıyla Açık Hava Müzesi Kurdu

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Mersin'in Mut ilçesinde çiftçi Murat Tatlı, çocukluğundan beri topladığı eski araç gereçleri evinin bahçesinde sergileyerek yeni kuşaklara geçmiş kültürü aktarmaya çalışıyor.

MERSİN'in Mut ilçesinde çiftçi Murat Tatlı (30), çocukluğundan bu yana topladığı eski araç gereç ve objeleri evinin bahçesinde sergiliyor.

Açık hava müzesini andıran evinin bahçesini ziyaretçilere de açan Murat Tatlı, eski eşya merakının yıllar içerisinde hobiye dönüştüğünü söyledi. Terazi, orak, döver biçer, el değirmeni, hamur leğeni, oklava, tarak, tokuç, cingil, harman yabası ile çok sayıda çeşitli makine, saat, lamba ve el fenerlerini sergileyen Tatlı, eşyaları ilçede müze açılması halinde bağışlayabileceğini de ifade etti.

'BU EŞYALARI YENİ KUŞAK BİLMİYOR'

Eşyaları gelecek kuşaklara bırakmak istediğini belirten Tatlı, "Bu biriktirdiğim eşyaların çoğu şimdilerde kullanılmıyor. Bu eşyaları yeni kuşak bilmiyor. Genç kuşaklara örnek olmak, geçmişlerini hatırlamaları için bu ürünleri biriktiriyorum. Burayı gelip gezenlere, bu eşyaların ne amaçla ve nasıl kullanıldığını anlatıyorum. Amacım geçmişteki yaşantımızın, kültürümüzün yok olmaması ve yeni kuşaklara aktarabilmek" dedi.

Haber-Kamera: Murat SÖZERİ/MUT(Mersin),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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