Mersin'de Alzaymır Hastası Ölü Bulundu
Yaşam Haberleri
Mersin'in Mut ilçesinde dün geceden beri haber alınamayan alzaymır hastası İsmet Kocabaş, evinin yakınındaki dere yatağındaki beton su kanalında ölü olarak bulundu.
Mersin'in Mut ilçesinde dün geceden beri haber alınamayan alzaymır hastası ölü bulundu.
Çağlayangedik Mahallesi'nde oğluyla yaşayan İsmet Kocabaş (81), dün gece evinden ayrıldıktan sonra geri dönmedi.
Ailenin kayıp ihbarında bulunması üzerine jandarma ve AFAD ekiplerince arama başlatıldı.
Vatandaşların da katıldığı aramalarda Kocabaş, evinin 1 kilometre uzağında bulunan dere yatağındaki beton su kanalında ölü olarak bulundu.
Kocabaş'ın cenazesi Mut Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Murat Pancar - Yaşam