Mersin Büyükşehir Belediyesi Zafer Haftası etkinliklerine başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, her yıl düzenlediği 'Zafer Haftası' etkinliklerine başladı. 30 Ağustos Zafer Bayramı çerçevesinde düzenlenen etkinlikler bu yıl, 'Bir Önder İnandı, Bir Millet Kazandı' sloganıyla yapılıyor.

Erdemli ilçesi Tömük Mahallesi, konserlerin adresi oldu. Konser verilen ilk nokta Öner Sitesi'nin önü oldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi pop orkestrası, verdiği konserle vatandaşlara keyifli saatler yaşattı. İkinci konser noktası ise Güllük Sitesi önü oldu. Vatandaşlar, etkinlik çerçevesinde önce ellerinde bayraklarla ve büyük bir coşkuyla kortej yürüyüşü gerçekleştirdi. Korteje, bölge esnafı ve balkonlarında oturan vatandaşlar da alkışlarla eşlik etti. Kortej yürüyüşüyle başlayan etkinlik, Güllük Sitesi önünde gerçekleşen Cüneyt Işık konseri ile sürdü. Cüneyt Işık'a sahnede, kendisi de Tarsuslu olan ve şarkılarıyla dönemine damga vuran TRT sanatçısı Fahri Işık'ta eşlik etti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Erdemli Koordinatörü Vedat Uzunbağ, "Sahnede çok büyük, çok değerli sanatçılarımız var. Sanatçı bir baba ve oğlunu burada misafir etmek, bizim için şerefti. Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer adına, hepinizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum" dedi.

Konseri ön sıralardan izleyen vatandaşlardan Dilek Ceran ise "Çok güzel bir konserdi. 30 Ağustos tüm Türkiye'nin zaferi. Atamızın ruhu şad olsun. Gençler onun yolunda ilerliyor. Bu etkinliği düzenlediği için de Vahap Seçer'e çok teşekkür ediyoruz. Çok coşkulu, çok güzel bir gün" diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesinin gerçekleştirdiği etkinlikler sayesinde sosyalleştiklerini söyleyen Dudu Başkurt, "Her şey güzel gidiyor. Vahap Seçer'e çok teşekkür ediyoruz. O'nun sayesinde kadınlarımız konserlere ve gezilere gidiyor" ifadelerini kullandı. - MERSİN