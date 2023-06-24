Merkezefendi Belediyesi'nin Masal Parkı'na Yoğun İlgi

Merkezefendi Belediyesi'nin hizmete sunduğu Masal Parkı'na çocuklar ve aileleri yoğun ilgi gösteriyor. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "İçerisinde birçok oyun grubu ve etkinlik alanının bulunduğu tematik parkımıza olan ilgiden çok memnunuz" dedi.

Merkezefendi Belediyesi'nin hizmete sunduğu Masal Parkı'na çocuklar ve aileleri yoğun ilgi gösteriyor. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "İçerisinde birçok oyun grubu ve etkinlik alanının bulunduğu tematik parkımıza olan ilgiden çok memnunuz" dedi.

Merkezefendi Belediyesi tarafından 2020 yılında Yenişafak Mahallesi'nde faaliyete geçirilen Masal Parkı ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Birçok oyun grubunun ve etkinlik alanının olduğu tematik parkta çocuklar ilgi ve keyifle, aileler de güvenle zaman geçiriyor.

9 bin 600 metrekarelik alandan oluşan Masal Parkı'nda; çocuklara masal okuyan Masal Ağacı, Nasreddin Hoca, Keloğlan, Şirinler, Kırmızı Başlıklı Kız, Hacivat ve Karagöz, Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler, Temel Reis ile Ulubatlı Hasan figürleri, Elma Kurdu ile Arı oyun grupları ve spor aletleri ile kafeterya yer alıyor.

Başkan Doğan, "İçerisinde birçok oyun grubu ve etkinlik alanının bulunduğu tematik parkımıza olan ilgiden çok memnunuz" diye konuştu.