Menemen Belediyesi 21 Eylül Dünya Temizlik Günü'nde farkındalık çalışması yaptı

21 Eylül Dünya Temizlik Günü için Menemen Belediyesi, farkındalık çalışması yaparak günün anlamına dikkat çekti. Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesindeki tüm ekipler aynı anda sahaya çıkarken, çalışmaların merkezi ise ilçe nüfusunun yoğun yerleşim yerlerinden Ulukent oldu.

Menemen Belediyesi, 21 Eylül Dünya Temizlik Gününün anlamına değinmek adına adeta seferberlik ilan etti. Farkındalık çalışmasının merkezi olarak belirlenen Ulukent'te toplanan temizlik ekipleri, Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan'ın talimatıyla cadde ve sokaklarda dip bucak temizlik etkinliği yaptı. Gerçekleştirilen temizlik çalışmasıyla birlikte farkındalık mesajı verildi. Menemen Belediyesi tarafından satın alınan tüm yeni temizlik araçlarının da dahil edildiği etkinlikte, cadde ve sokaklarda toplanan; plastik, cam, metal, kağıt, karton, sigara izmariti ve diğer atıklar daha sonra imha edilmek üzere belediye ekipleri tarafından alındı.

Etkinliğe katılan Menemen Belediye Başkan Vekili Bahadır İnanlı, Dünya Temizlik Gününün bir hatırlatma günü olduğunu belirtirken, çöpün yere atılmamasının en az çöpün toplanması kadar önemli ve hijyen açısından hayati olduğunu söyledi.

Temizliğin aynı zamanda insanın yaşadığı coğrafyaya ve doğasına olan saygısından geldiğine dikkat çeken İnanlı, "Bizler doğanın sahibi değil, bir parçasıyız. Herkesin buna dikkat etmesi gerekiyor. Temizlik ve çevre bilinci, yaşadığımız şehri daha güzel kılmak için el birliğiyle çalışmanın bir göstergesidir. Belediye Başkan Vekilimiz Aydın Pehlivan'ın öncülüğünde temizlik konusu en hassas olduğumuz konuların başında geliyor. Bu noktada halihazırda günlük olarak yaptığımız temizlik seferberliğimizi, bugün böyle bir etkinlikle taçlandırmak istedik. Belediyemiz olarak, temiz bir çevre için güçlenen araç filomuzla çalışmaya devam ediyoruz" dedi. - İZMİR