Menderes Belediyesi Özdere 14 Evler Sahil Yolunu Yeniledi

Menderes Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Özdere 14 Evler Sahil Yolu yenilendi. 1 kilometrelik yol kilit parke ile döşenerek yaz sezonu öncesi vatandaşların hizmetine açıldı. Çalışmalar hakkında bilgi veren Menderes Belediye Başkan Vekili Erkan Özkan, "Menderes'imizin dört bir noktasına hizmet vermeyi sürdürüyoruz. Ekiplerimiz yaz sezonu öncesinde sahil bölgesinde ki çalışmalarını hızlandırdı. Yenilenen yolumuz ilçemize hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

Menderes Belediyesi tarafından Özdere 14 Evler Sahil Yolu yapılan çalışma ile yenilendi.

Menderes Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Özdere 14 Evler Sahil Yolu yenilendi. 1 kilometrelik yol kilit parke ile döşenerek yaz sezonu öncesi vatandaşların hizmetine açıldı.

HUMMALI ÇALIŞMA

Ekipler tarafından 6 bin metrekarelik alanda kilit parke yol yapım çalışması yapılırken, çevre düzenlemesi de gerçekleştirildi. Yeşillendirme çalışmalarının da yapıldığı alanda yer alan tuvalet ve bankların da boyama ve tamiri gerçekleştirildi.

ÇALIŞMALARIMIZ SÜRECEK

Çalışmalar hakkında bilgi veren Menderes Belediye Başkan Vekili Erkan Özkan, "Menderes'imizin dört bir noktasına hizmet vermeyi sürdürüyoruz. Ekiplerimiz yaz sezonu öncesinde sahil bölgesinde ki çalışmalarını hızlandırdı. Bu kapsamda Özdere 14 Evler Sahil Yolumuzda yenileme çalışmalarımızı tamamladık. Amacımız güzel ilçemizin her noktasında vatandaşlarımızın istek ve taleplerine uygun hizmetleri hayata geçirmek. Bunun için de var gücümüzle çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yenilenen yolumuz ilçemize hayırlı, uğurlu olsun" dedi.