Melis Gökhan Acartürk: Cinsellik sadece beden değil, iki insan arasında kurulan bağdır

Güncelleme:
Haber Bahane'nin bu haftaki konuğu Klinik Psikolog Melis Gökhan Acartürk, evlilikte cinselliğin önemine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. "Evliliğin yüzde ellisi cinselliktir" diyen Acartürk, cinselliğin yalnızca fiziksel değil duygusal bir bağ olduğunu vurguladı. Kadınların anlaşılmak, erkeklerin ise tatmin olmak istediğini ifade etti.

"EVLİLİĞİN YÜZDE ELLİSİ CİNSELLİKTİR"

"CİNSELLİK TAMAMEN BAĞ KURMAKLA ALAKALI"

Programda ten uyumu kavramına inanmadığını ifade eden Acartürk, "Cinsellik tamamen bağ kurmakla alakalı, ne kadar bağ kurarsanız cinselliğiniz o kadar iyi olur" dedi. Kadınların duygusal yakınlık kurduklarında cinsellikten daha çok haz aldığını, erkeklerin ise cinsel birliktelik sonrasında bağ kurma eğiliminde olduklarını belirtti. Aldatmaların çoğunun yetersizlik hissinden kaynaklandığını, fetişlerin terapiyle ortadan kaldırılamayacağını da ekledi.

"KADINLAR ANLAŞILMAK, ERKEKLER TATMİN OLMAK İSTİYOR"

Acartürk, cinsellikte kadınların anlaşılmak, erkeklerin ise tatmin olmak istediğini söyledi. Sadist ve mazoşist kişilerin cinsellikte uyum sağlayabildiğini açıklarken, porno kullanımının performans kaygısına yol açtığını vurguladı. "Evlilikte mastürbasyonu kesinlikle önermiyorum, cinsel ilişkide en önemli aşama ön sevişmedir" diyen uzman, erken veya geç boşalma problemlerinin genellikle stres kaynaklı olduğunu belirtti.

"KÖKÜNDE DUYGU VAR: CİNSEL SAĞLIK BİR İLETİŞİM KONUSUDUR"

Cinselliğin bir sağlık ve iletişim meselesi olduğuna dikkat çeken Acartürk, "Sürekli cinsellik beklemek normal bir durum değildir, her bireyin ritmi farklıdır" dedi. Ensest vakalarının mutlaka psikiyatriye yönlendirildiğini ve mastürbasyon bağımlılığının oldukça yüksek seviyelerde olduğunu da dile getirdi. Acartürk, evliliklerde sağlıklı cinselliğin ancak dürüst iletişim ve duygusal farkındalıkla mümkün olabileceğini ifade etti.

