Türk işadamları kiraladıkları hurma bahçelerinde hem mahsulü topluyorlar hem de hac yapıp, memleketlerine döneceklere en kaliteli hurmalardan temin ediyorlar

- Medine hurma bahçelerinde hasat başladı

Türk işadamları kiraladıkları hurma bahçelerinde hem mahsulü topluyorlar hem de hac yapıp, memleketlerine döneceklere en kaliteli hurmalardan temin ediyorlar

MEDİNE - Milyonlarca kişinin hac için geldiği Suudi Arabistan'da bazı bölgelerde hurma hasadı başladı.

Hac'dan sonra Peygamber Efendimizin kabrini ziyaret için Medine-i Münevvere'ye gelen milyonlarca kişi, memleketlerinde kendilerine "hayırlı olsun" ziyaretine geleceklere ikram için yeşillikleri daha bol olan Medine-i Münevvere'nin hurma bahçelerinden aldıkları bölgenin en lezzetti ikramlarını götürüyor.

Medine-i Münevvere'de 25 yıldır hurma ticareti ile uğraşan Süleyman Uzunoğlu da hem hacılara en kaliteli hurmaları temin ediyor, diğer taraftan da kiraladığı bahçedeki yüzlerce ağaçta meyveye dönüşen hurmaların hasadı ile ilgileniyor.

Uhud dağının eteğindeki Osmanlı Hurma Bahçesinde, özel kıl çadır ve yer minderinde misafirlerini ağırlayan Süleyman Uzunoğlu, yılda 150 bin hacıya kusursuz hizmet vermek için bahçede özel stantlar oluşturdu. Cam bardakta özel demlenmiş çay eşliğinde satışta olan hurmalar önce misafirlere ikram ediliyor. Hacıların fiyat, dayanıklılık ve lezzet bakımından tercih ettikleri 3 ana hurma var. Mebrum, Sugayi ve Acve. Bu hurmaların yanı sıra Amber, Mecdul, Hudri gibi Suudi Arabistan'da yetişen hurmalarda mevsimine göre satışta oluyor. Hurma fiyatları kilogramı 20 ile 50 riyal arasında, hasat zamanı ve büyüklük, kalite gibi değerlendirmelere göre farklılık gösteriyor. Hacıların hepsi hurma alışverişini Medine'den yapıyorlar. Süleyman Uzunoğlu, Türk hacılarının ince kabuklu ve uzun ömürlü olması sebebiyle ikram için Mebrum hurmasını tercih ettiklerini, hakkında Peygamber Efendimizin şifa maksadı ile yenilmesini tavsiye ettiği Acve hurmasından da evlerinde bulundurmak ve hadisi şerifi yaşamak için satın aldıklarını söyledi.

Hurma ağacının insana benzer bir biyolojik yapısı ve meyve verme hususiyeti olduğunu ifade eden Süleyman Uzunoğlu, "Hurma da dişi ve erkek olarak büyüyor. Polenler çıkartan dişi hurma erkek ağaçlardan gelen dölleme unsurları ile meyve veriyor. Bir hurma ağacının meyveye geçmesi için 5 yıl bakılıp sulanması gerekiyor. En verimli olduğu zaman ise 15 yaş ile 45 yaş arası dönem olarak kabul ediliyor" dedi.

Taze hurmanın da Medine'i Münevveredeki pazarlarda yerini alması, vitamin zenginliği ve beslenme avantajları bakımından memleketlerine dönmeye hazırlanan hacılar için iyi bir fırsat sunuyor.