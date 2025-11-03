Haberler

Mazbut ve İncir: Felçli Köpeğin Kedisiyle Olan Dostluğu

Mazbut ve İncir: Felçli Köpeğin Kedisiyle Olan Dostluğu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'da, trafik kazası sonrası felç kalan köpek Mazbut ile kedisi İncir arasında oluşan güçlü dostluk dikkat çekiyor. İncir, Mazbut'un tedavi sürecinde yanından ayrılmıyor ve ona destek olmak için sürekli yanında bulunuyor.

ANKARA'da hayvansever Asuman Gürkanlı'nın, sokakta beslerken trafik kazası geçirip felç kalınca evinin bahçesine aldığı 'Mazbut' isimli köpeği ile kedisi 'İncir' arasında bağ oluştu. İncir, Mazbut'un üzerinde uyuyup, yanından hiç ayrılmazken iki havyanın uyumu görenlerin ilgisini çekiyor.

Çankaya ilçesinde yaşayan emekli Asuman Gürkanlı'nın, 2011 yılından bu yana sokakta beslediği Mazbut'a, geçen mayıs ayında otomobil çarptı. Gürkanlı, kazada yaralanan Mazbut'u tedavi sürecinde evinin bahçesine alırken, tüm bakım ve tedavi masraflarını da komşusu ile birlikte üstlendi. Kaza sonrası kısmen felç kalan Mazbut ile evin kedisi 'İncir' arasında bağ oluştu. Köpeğin tedavi sürecinde sürekli bahçede vakit geçiren İncir, Mazbut'un üzerinde uyuyor ve yanından bir an olsun ayrılmıyor. İncir ve Mazbut arasındaki bağ görenlerin de ilgisini çekiyor.

'ÇOK GÜZEL DOST OLDULAR'

Asuman Gürkanlı, Mazbut'a 2011 yılından beri sokakta baktığını belirterek, "Mazbut ve Carlos adınla iki köpeğimize sokakta bir yuva yapmış orada bakıyordum. Geçtiğimiz yıl Carlos öldü. Mazbut ise bu sene mayıs ayında bir trafik kazası geçirdi. Dikkatsiz bir sürücümüz sayesinde. Mayıs'ın 6'sında ameliyat oldu. Çok şükür ameliyatlarımız çok başarılı geçti. Şu an elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. İnşallah ayağa kaldırmaya çalışacağız. Mazbut'a artık bahçemde bakıyorum. İncir ile Mazbut'un dostluğu beni çok mutlu ediyor. İncir, çok küçüktü bahçemize geldiğinde. O kadar cana yakın bir canlı ki inanamıyorum onun o sevgisine. Çok merhametli diyeyim. Sürekli Mazbut'un yanına gidiyor. Sürekli ona sanki terapist gibi davranıyor. Mazbut'un hiç kimseye bir zararı dokunmuyor. Birlikte çok güzel bir dost oldular. İnsanlar sokaktan hayvan sahiplenmekten asla korkmasınlar" diye konuştu.

'YARALARINI SARIYORLAR'

Veteriner teknikeri ve fizyoterapist Yağmur Denli ise Mazbut'un omurgasındaki kırıkla ilgili geçirdiği operasyonların ardından fizik tedavi sürecinin sürdüğünü söyleyerek, "İncir'le çok güzel bir arkadaşlık edindiler. İncir, ona sokuluyor ve sığınıyor. Onlar da hissediyorlar birbirlerine ihtiyaçları olduğunu. İncir de o hassas çocuklardan bir tanesi ve aslında birbirlerinin yaralarını sarıyorlar" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
Enflasyon ekim ayında yüzde 2,55 arttı, yıllık bazda yüzde 32,87 oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Memur ve emeklinin 4 aylık zam oranı netleşti

Memur ve emeklinin 4 aylık zam oranı netleşti
Bahçeli talimat verdi! AK Partili bakanın adı mahalleye veriliyor

Bahçeli talimat verdi! AK Partili bakanın adı mahalleye veriliyor
Tahliye sonrası vahşet! Kovaladığı kadını öldürüp kafasına sıktı

Tahliye sonrası vahşet! Kovaladığı kadını öldürüp kafasına sıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İbrahim Tatlıses'in miras planı iddiası ailede kriz yarattı! Oğlu Ahmet Tatlıses her şeyi açıkladı

İbrahim Tatlıses'in gizli miras planı ailede krize dönüştü
Erdoğan: İslam alemi Sudan'da akan kanı durdurmalı

Erdoğan'dan iç savaşın kan gölüne çevirdiği ülke için tarihi çağrı
Telefon almayı düşünenler dikkat! IMEI kayıt ücretine dev zam geliyor

Telefon almayı düşünenler elini çabuk tutsun! Dev zam geliyor
CHP'ye geçeceği söylenen Koray Aydın kararını verdi

CHP'ye geçeceği söylenen Koray Aydın kararını verdi
İbrahim Tatlıses'in miras planı iddiası ailede kriz yarattı! Oğlu Ahmet Tatlıses her şeyi açıkladı

İbrahim Tatlıses'in gizli miras planı ailede krize dönüştü
Galatasaray'a kötü haber! Yıldız futbolcu Ajax maçında yok

Galatasaray'a kötü haber! Yıldız futbolcu Ajax maçında yok
100 milyon liralık vurgun yapan 'Ölüler Çetesi' çökertildi

"Ölüler Çetesi" çökertildi! Aralarında memur ve müteahhit de var
Altın için çarpıcı 2026 tahmini! Bu ihtimal ilk kez telaffuz edildi

Altın için çarpıcı 2026 tahmini! Bu ihtimal ilk kez telaffuz edildi
Cadılar bayramı partisi sonrası kabus! Fenomen isim kurşunların hedefi oldu

Cadılar Bayramı faciayla bitti! Fenomene silahlı saldırı
Anne, çocuklarını korumak için hastalıklı maymunu öldürdü

Anne, çocuklarını korumak için hastalıklı maymunu öldürdü
Derbinin tartışmalı pozisyonlarını Trio yorumladı: 2 penaltı verilmedi

Ünlü yorumcular Türkiye'nin konuştuğu pozisyonlarda hemfikir oldu
Görüntü İstanbul'dan! Bedava olduğunu duyan koşup kuyruğa girdi

Görüntü İstanbul'dan! Bedava olduğunu duyan koşup kuyruğa girdi
Hikmet Tuğsuz Survivor 2026'ya katılacak mı? Cevabı net oldu

Hikmet Tuğsuz Survivor kararını açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.