Üye Girişi
Haberi Paylaş

Masum görünüyor ama özelliğini duyunca ekrandan bile uzaklaşacaksınız

Yaşam Haberleri

Son dönemde Türkiye'de popülasyonunda artış görülen balon balıkları dışarıdan bakıldığında masum duruyor. Ancak balığın keskin dişleriyle bir insan parmağını saniyeler içerisinde koparabileceğini duyanlar kısa süreli irkiliyor.

Balon balıklarının popülasyonunda son dönemde ciddi bir artış görülüyor. Türkiye de bu artıştan nasibini alan ülkeler arasında. Balon balıkları genellikle masun görünüyor ancak balığın keskin dişleriyle bir insan parmağını saniyeler içerisinde koparabileceğini duyanlar kısa süreli irkiliyor.

"KURBAĞA BALIĞI" OLARAK DA ADLANDIRILIYOR

Bilimsel adı Lagocephalus sceleratus olan balon balığı, Tetraodontidae familyasına ait bir balık türü. Sudan çıktığında kurbağa gibi vıraklamasından dolayı kurbağa balığı olarak da adlandırılıyor.

ZEHİRLİ VE TEHLİKELİ

Zehirli olduğundan dolayı ticari değeri olmayan ve tetrodotoksin maddesi üretebilen bu balık, kas felci yaparak nefes darlığı yaratabilmekte, dolaşım yetmezliğine bağlı ölümle sonuçlanabilen zehirlenme yaratabiliyor. Canlıyken temas edilmesi halinde de oldukça tehlikeli olan bu balık türüne dikkat edilmesi tavsiye ediliyor.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Yaşam

Yaşam Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title