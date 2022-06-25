Mastürbasyon yaptığı sırada cinsel organına zincir sokan adam ölümden döndü

Tayland'da otuzlu yaşlarda olduğu belirtilen bir kişi, mastürbasyon yaptığı sırada orgazm olmak için penisinin içine boncuklardan oluşan bir zincir sıkıştırdı. Mastürbasyon sonrası hemen uykuya dalan adam, şiddetli bir acı ile uyandıktan sonra kendisine zarar verme korkusundan dolayı zinciri çıkaramadı.

DOKTORLAR BÜYÜK ŞAŞKINLIK YAŞADI

Aşırı acı ve cinsel organda elektriklenme şikayeti ile Taipei Tıp Fakültesi hastanesine giden adamın röntgenini çeken doktorlar, cinsel organındaki zinciri görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı. Doktorlar aletle zinciri çıkarmaya çalıştı fakat başarısız olunca ameliyatla cinsel organı açıp zinciri çıkardı.

YAŞADIĞI GERGİNLİK NEDENİYLE İDRAR YOLU DARALMIŞ

Ameliyatı yapan doktor Gao Weichang, zinciri adamın kendisini çıkarmaya çalışmış olsa büyük ihtimalle idrar yolunu parçalayacağını ifade etti. Öte yandan Gao, normal şartlarda zincirin kendiliğinden dışarı çıkması gerektiğini fakat hastanın yaşadığı şiddetli gerginlik nedeniyle idrar yolunun daraldığını bu nedenle zincirin sıkıştığını söyledi. Ameliyatı başarılı geçen hastanın durumunun iyiye gidiyor.

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