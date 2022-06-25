Mastürbasyon yaptığı sırada cinsel organına zincir sokan adam ölümden döndü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mastürbasyon yaptığı sırada cinsel organına zincir sokan adam ölümden döndü

Haberler.com - Yaşam
 - Güncelleme:
Mastürbasyon yaptığı sırada cinsel organına zincir sokan adam ölümden döndü

Tayland'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Mastürbasyon yaparken cinsel organına idrar yolundan boncuklardan oluşan bir zincir sokan adam, uyandıktan hemen sonra hastaneye gitti. Şaşkına uğrayan doktorlar, ameliyatla cinsel organı açarak çıkartabildi.

Tayland'da otuzlu yaşlarda olduğu belirtilen bir kişi, mastürbasyon yaptığı sırada orgazm olmak için penisinin içine boncuklardan oluşan bir zincir sıkıştırdı. Mastürbasyon sonrası hemen uykuya dalan adam, şiddetli bir acı ile uyandıktan sonra kendisine zarar verme korkusundan dolayı zinciri çıkaramadı.

Mastürbasyon yaptığı sırada cinsel organına zincir sokan adam ölümden döndü

DOKTORLAR BÜYÜK ŞAŞKINLIK YAŞADI

Aşırı acı ve cinsel organda elektriklenme şikayeti ile Taipei Tıp Fakültesi hastanesine giden adamın röntgenini çeken doktorlar, cinsel organındaki zinciri görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı. Doktorlar aletle zinciri çıkarmaya çalıştı fakat başarısız olunca ameliyatla cinsel organı açıp zinciri çıkardı.

Mastürbasyon yaptığı sırada cinsel organına zincir sokan adam ölümden döndü

YAŞADIĞI GERGİNLİK NEDENİYLE İDRAR YOLU DARALMIŞ

Ameliyatı yapan doktor Gao Weichang, zinciri adamın kendisini çıkarmaya çalışmış olsa büyük ihtimalle idrar yolunu parçalayacağını ifade etti. Öte yandan Gao, normal şartlarda zincirin kendiliğinden dışarı çıkması gerektiğini fakat hastanın yaşadığı şiddetli gerginlik nedeniyle idrar yolunun daraldığını bu nedenle zincirin sıkıştığını söyledi. Ameliyatı başarılı geçen hastanın durumunun iyiye gidiyor.

Haberler.com - Yaşam

Tayland Cinsellik Sağlık Yaşam Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title